Responsable Confidencial – Gabinete de Prensa de la RAI

Riccardo Pezzali, presidente de Profunghi, una empresa que produce y comercializa varios tipos de hongos cultivados durante cuatro generaciones, es el protagonista del docu-Reality show “Boss incognito” presentado por Max Giusti, transmitido el lunes 16 de enero a las 21.20 horas en Rai 2 .

Con sede en San Cesareo, en la provincia de Roma, Profunghi tiene 5 sitios de producción ubicados alrededor de Castelli Romani, que suman 13 mil metros cuadrados de cultivos, emplea a 130 empleados y produce 50 mil quintales de hongos por año. En su aventura enmascarada, Riccardo Pezzali apoyará a su personal: Duilio le enseñará cómo preparar camas de siembra, Veronica lo llevará a una granja de hongos mostrándole cómo recolectar hongos y Sandra le enseñará a hacer un relleno de hongos. Y en paquetes de boletus y con Ramona podrá preparar salteados. Por otro lado, Max Justi, habiendo pasado al papel de José, conocerá a Alena, y con ella intentará cortar y envasar champiñones.

La experiencia oculta de The Boss permitirá a los jefes, trabajando junto a sus empleados, conocer mejor con quién trabajan y descubrir las fortalezas y debilidades de su empresa desde adentro. Por otro lado, los trabajadores podrán, sin saberlo, presentarse a sus compañeros, lo que muchas veces se considera esquivo, pero también conocerlos humanamente, y no solo profesionalmente. Suelen ser dos mundos separados y separados que tendrán la oportunidad de conocerse y entenderse mejor.

A los trabajadores, preocupados por trabajar con su jefe o con Max Justi (ambos disfrazados) -para no despertar sospechas- se les dirá que se está filmando “Missione lavoro”, un neorrealista que cuenta al mundo el espíritu empresarial y el trabajo italianos en un Momento dificil y dificil, no solo para las empresas sino para todo el pais. Una vez finalizada la semana de rodaje de la empresa, los trabajadores descubrirán que han sido apoyados en sus funciones por su jefe y, en algunos casos, por Max Gusti, quien les revelará su verdadera identidad.

Producido en colaboración con Endemol Shine Italia, “Boss incognito” se basa en el formato Undercover Boss creado por Studio Lambert y con licencia de All3media International Limited.

Programa escrito por Francesca Pecosa (líder del proyecto), Alicia Eleutieri, Maria Grazia Gicenti y Giuliano Rinaldi. Dirección: Alberto De Pasquale. Producción: Ray Corrado Pacchetti.