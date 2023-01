Emma Marron, el puro horror está de vuelta: ‘Ayuda…’

La cantante Apulia confía en sus fanáticos al contarles sobre un episodio impactante que sucedió recientemente.

emma marrón Saltó a la fama en 2009 gracias a su participación en Amici, el popular programa de talentos de Canal 5. Una experiencia que resultó decisiva para su carrera. Efectivamente, tras obtener la victoria, comienza a publicar sus primeras canciones, e inmediatamente logra un éxito rotundo.

Gracias a su compasión y talento logró ganarse el corazón de millones de personas, quienes continúan siguiéndola en cada paso. No es casualidad que Emma cuente bellezas en su perfil 6 millones de seguidores. ¡Un gran logro para una artista italiana de su calibre!

terror emma brown

Tuvo que enfrentar muchos obstáculos en su vida. Uno de todos los tipos de cáncer de útero, fue diagnosticado en 2008, poco antes de ser ingresado en Amici. Un momento muy difícil para el artista, a quien le dieron solo dos meses de vida si la cirugía no salía bien.

Pero gracias a su determinación y personalidad soleada pudo recuperarse de esta episodio impactante, pero ella no podría haber imaginado el éxito que le esperaba tan pronto después de eso. El éxito llegó de repente y hoy es considerada una de las artistas italianas más famosas y apreciadas por el público.

Sin embargo, su carrera no se limitó únicamente al canto. De hecho, a lo largo de los años también la hemos visto como juez de X Factor, junto a Mika, Manuel Agnelli y Hell Raton. Pero el año pasado, la encontramos de nuevo en el escenario del Teatro Ariston, donde cantaba la partitura cada vez que era así.

De hecho, esta no es la primera participación de Marron en el Festival de Sanremo. También participó en las ediciones de 2011, en pareja con Modà y en 2012 con la canción Non è l’inferno, de la que se coronó ganadora. El ex juez de X Factor participó en 2015, aunque como ayuda de cámara junto al capitán toscano Carlo Conte.

Ahora sabemos todo sobre ella, pero todavía hay algunos detalles que los fanáticos no saben sobre ella, especialmente sobre su vida privada. El cantante sorprendió recientemente a los fans cuando reveló su mayor temor. En una historia publicada en su perfil, admitiría su miedo a volar escribiendo: “ayuda”. El miedo que conocemos es compartido por muchas personas.