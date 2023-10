La ansiedad aumenta rápidamente Federica Panicucci: “Son horas cruciales” | cuanto sufrimiento

Las palabras de Federica Panicucci aumentaron la ansiedad. Esto es lo que destacó el popular presentador de Mediaset.

Federica Panicucci Es la famosa presentadora de melena larguísima y siempre perfecta, que lleva años entreteniendo a su público con sus shows. ella ha pasado Barra de festivales a Quinta mañana a De vuelta a la escuela Y muchas otras cosas. Sin embargo, desde hace algún tiempo, lo vemos todos los días. Matino Cinque NoticiasEs un programa en el que se tratan diversos temas de actualidad y no actualidad.

Panicucci también era la ex esposa de Mario Farghettaquien estaba con él Dos hijos. Después de que su matrimonio terminó, ella se involucró en una relación romántica. Marco PasiniCon quien volvió a encontrar la felicidad, aunque sabemos que este sentimiento es un baile. Un día lo hay, otro no, y en este caso particular se desarrolla el punto de apoyo de nuestro artículo, porque después palabras del presentadorLos fanáticos parecen muy preocupados. Esto es de lo que estamos hablando.

Dichos de Federica Panicucci

A pesar del amor entre Federica Panicucci y Mario Farghetta Terminé Durante muchos años, sin embargo, los dos mantuvieron relación civil Y cooperación para sus hijos. Por tanto, si por un lado la emisora ​​pasó por un momento amargo, del que os contaremos en breve, por otro lado se llevará un recuerdo para siempre. buena fiesta Que organizó con su exmarido para Decimoctavo cumpleaños A su hija Sofía.

Durante la fiesta, muchos invitados, entre ellos Federica, vieron a A estrella fugazEn el momento en que uno aparece una foto de mi padre De la locutora con su nieta cuando era niña. Ella siempre ha sido el ancla. Muy cerca Su padre y su repentina muerte la sumieron en un estado de desesperación, en ese gesto la bella locutora lo vio, como si el padre ha aparecido Para desearle un feliz cumpleaños a su nieta, a su manera.

Reportaje en Matino Cinque

Federica Panicucci discutió durante un panel Matino Cinque Noticiasel fuerte Terremoto En el que participó el Napoli en los últimos días. Después de ver esas escenas y esas familias pobres, Los espectadores temen Es tangible. Muchos están preocupados por sus familiares que viven allí, sin mencionar la tristeza general que siempre genera una noticia así.

“Son horas cruciales”, escribió un usuario de las redes sociales, pues se sabe que después del terremoto pueden pasar varias horas. Réplicas Lo que podría dañar aún más la zona ya gravemente dañada. Esperemos que la Madre Naturaleza ponga la mano en su conciencia y haga precisamente eso. fin Estos terribles shocks destructivos.