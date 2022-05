La Reina está cada vez más cansada y débil: quién la reemplazará

Reina Isabel, 70 años de reinado (más de) 7 bolsos icónicos

Desde el Palacio de Buckingham contaron que Reina Elizabeth Está demasiado cansada y exhausta para participar en las actividades tradicionales. fiesta del té En el jardín. Será reemplazado por otros miembros de la familia real, según la ocasión. Este alarmante anuncio llega menos de un mes después de que comenzaran las celebraciones en Arabia Saudita Jubileo de platino. También hay otro gran evento inglés que Su Majestad la Reina podría perderse.

Nada de fiestas en palacio para la reina Isabel: su salud

allí Reina Elizabeth no participará en temporada de vacaciones En el Jardín Real, que comenzará la próxima semana. Así lo anunció un portavoz del Palacio de Buckingham. El rey está cansado y agotado.Es preferible no participar en estos eventos largos en los que no podría estar de pie más de una hora en cualquier caso.

Las tradicionales fiestas del té están regresando por primera vez desde la pandemia y se llevarán a cabo a fines de la primavera y el verano en el Palacio y el Palacio de Holyroodhouse en Edimburgo. Durante estas fiestas, figuras prominentes de la política, el entretenimiento y la alta sociedad inglesa se reúnen para compartir una taza de té y un pastel, y también para hablar sobre temas importantes con la Reina.

Isabel II, ahora en 96 añosPrefiere descansar, también de cara a sus grandes celebraciones Jubileo de platinoCon motivo del 70 aniversario de la fundación del Reino, que está previsto para junio de 2022.

En su lugar tomarán parte otros miembros de la familia real, seleccionados cada cierto tiempo según la ocasión y los invitados. Así, fue el final de una larguísima tradición, que había tenido a la anciana reina como protagonista durante siete décadas.

Los primeros conciertos tendrán lugar en el Palacio de Buckingham los días 11, 18 y 25 de mayo. La Gala del Palacio de Holyroodhouse se lleva a cabo el 25 de junio, donde se entregarán premios a las personas que hayan hecho una contribución positiva a su comunidad.

La Reina asiste a la inauguración del Parlamento Inglés

La Reina, por su sueldo Fluctuaciones de las condiciones de saludVarios eventos importantes se han perdido en los últimos meses, especialmente después de la muerte de príncipe felipe. Sus hijos y nietos alternaron su lugar, convirtiéndose en figuras cada vez más representativas de la corona inglesa.

La decisión tomada en la corte, por el momento, no es anunciar la asistencia de Isabel II a eventos grandes y pequeños con anticipación, sino confirmarla unas horas después del evento. Esta elección seguramente puso en alerta al pueblo, pues temían que la salud del rey empeorara día a día.

No obstante, la cita más esperada es el próximo 10 de mayo, cuando, como cada año, le tocará asistir a todo el mundo.Apertura del Parlamento Inglés. Si su participación desde el Palacio de Buckingham es casi segura, los diarios empiezan a anunciar una ausencia sin precedentes (o casi).

De hecho, Isabel II ya se ha perdido esta importante celebración dos veces en el pasado: en 1959 y 1963, cuando estaba embarazada del príncipe Andrés y el príncipe Eduardo, respectivamente. En estas dos ocasiones su discurso fue leído por el Canciller. Esta vez, si Elisabetta está ausente, puede ser su hijo Carlo quien lo reemplace por primera vez.