¿Otro hijo en camino? La dama lo revela todo.

Ida Plátano Agarró el título de una dama Niña de jardín de infantes en el trono¿Especialmente desde cuándo? Ricardo Guarnieri entré al estudio hombres y mujeresEn busca de una nueva pareja ante la mirada de su ex novia. IdaDespués de admitir lo que piensa del caballero de Puglia y su relación con Gloria, hace una Una confesión inquietante sobre un posible embarazo.

en un estudio hombres y mujeres Discusiones sobre la relación entre Ida Plátano Y Ricardo GuarnieriAños después de que se conocieran tras su ruptura oficial, redescubre cierto sentimiento de sospecha. Ida No puede ocultar la alegría de volver a relacionarse con la persona que considera el amor de su vida, mientras ricardo Intenta amortiguar el entusiasmo y luego comenta todas las decisiones amorosas de la Sra. Brescian. En resumen, todos notaron esta armonía especial entre los dos ex novios, aunque Guarnieri ha sido modificado con otra personaMuchos espectadores están apostando a que la pareja volverá a estar junta a finales de este año. árbol de plátanoMientras tanto, respiré en las páginas de la revista Nuqul María de Filippiempezando por hablar de la creciente y tormentosa relación con Tina Cibulari Quien no pudo soportar a la dama de Brescia.

“Tina no me respetó, y el respeto es fundamental para mí. Sobre todo cuando me dice mujercita… algo que no se escucha. Ninguna mujer puede darle a otra mujer una mujercita. Todavía me pongo nervioso: no No lo acepto y ninguna mujer en el mundo debería aceptarlo”. […] Si tuviera que sacarme una pala**, preferiría ser el objetivo que Gemma. Puedo decir esto. No me siento como una víctima de esto, pero está bien si él me lo lleva a mí”.