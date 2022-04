Isola dei Famosi 2022 y Episodio XI Informe / Llamamiento para salvar a Tavassi cancelado

Isola dei Famosi 2022: Redes sociales para salvar Tafasi

Al final del undécimo episodio deFamosa Isla 2022 Los intocables que terminan la nominación son: Lecia Núñez, Marco Cocolo, Guendalina y Eduardo Tavasi. Alguien tendrá que salir de Palapa durante el próximo episodio, el viernes 29 de abril. Tam Tam ya ha comenzado en las redes sociales para Salva a los hermanos Tavasi, se encuentra entre los parias adorables en esta versión del reality show presentado por Elari Blassie. “No importa cuantas veces mencionen a los hermanos Tavasi, siempre los salvaremos llevándolos a la final, a pesar de este trío malvado.” Y “Salvemos a Edoardo Guendalina y Licia son los únicos que les dicen cosas en la cara. Otros se hacen pasar por pacifistas“Escribieron dos usuarios en Twitter. También hay quienes piden la eliminación de Marco Cocolo, sin el cual Lori del Santo ha perdido un poco de brillo:”Por favor miren los reality shows con otros ojos, y no miren lo que no les gusta y disgusta, sino a los que crean la dinámica. Guendalina Licia y Edoardo no pueden salir, Marco es amable y dulce, pero si regresa a Lory, ¡mejor que no traiga mucho a la isla solo!(Ensayo de Elisa Purcelluzzi)

Greta y Marcello, novia y “suegro” ciegos / “Hola hijo, estoy en casa”

Isola dei Famosi 2022, Episodio 11 Boletas de calificaciones

El undécimo episodio deIsla de los famosos 2022. Ilary Blasi abrió con un vestido brillante que conquistó al público una vez más en el estudio y desde casa. Tras la introducción de los críticos Vladimir Luxoria y Nicolás Savino, comienzan los primeros enfrentamientos, confrontaciones. primero entre eduardo tavasi contra ciego, pero lo que llama la atención de todos es entre Ilona Staller y Nicholas Vaporidis. La ex actriz se muestra decepcionada con el comportamiento del actor: “Estoy enojada contigo porque estás diciendo tonterías, arrepiéntete, has dicho mentiras, estás diciendo cosas falsas. Me has calumniado, me has lastimado tanto como mujer”. . ” Qué puedo decir que acuna maravillosamente. (Vota 8). Una vez más, la respuesta del actor de “La noche antes de los exámenes” no fue una sorpresa cuando se disculpó con la actriz. (Vota 4)

Marco Cocolo llora por Lori Del Santo en la Isla / ‘Lo extraño, la mujer más importante’

El episodio continúa con un difícil enfrentamiento entre Licia Nuñez nominado por los ciegos. La actriz exclamó: “Es Katzaro, esa es la declaración más equivocada que pude hacer. Como siempre he dicho desde el principio, había algunos prejuicios sobre mi persona y mi profesión”. (Grado 7). Mientras tanto en Palapa todos toman partido Gwendalina Tavasi a la puerta del café. Los enfrentamientos previos de Jevina con Laura Madaloni, pero su fidelidad también fue elogiada por el estudio y Vladimir Luxoria. (Vota 6)

Isola dei Famosi 2022: prueba la puerta del capitán y Marco Coccolo “Sprozo” en Palapa

El undécimo episodio de Isla de los famosos 2022 También fue testigo del choque entre ellos. carmen de petro e hijo Alejandro. “Ya no eres el hijo de antes”, dice Carmen, molesta por el comportamiento de su hijo Alessandro, que solo quiere crecer y desarrollarse. “Quiero desarrollarme”, dice el niño, pero la madre responde “¿comer sí y dormir no? Vinculación. Lo siento pero no quiero”. (Clase 7) Mientras tanto, el bote llega a Palapa con Clemente Russo, quien accede a ponerse a prueba para poder abrazar nuevamente a su esposa Laura. El desafío lo ganó el ex campeón de boxeo, quien no solo abrazó a su esposa, sino que también volvió al juego. (grado 6).

Laura Madalone, ¿lideró la votación en la isla? / Dudas sobre el líder y descalificación

Al final, la prueba del líder se convierte en un caso real. Los marginados aparentemente acordaron nombrar a Laura Madalone, quien primero ganó la prueba de la serpiente hondureña, pero pronto fue descalificada cuando Alvin informó que había usado sus piernas para romper las reglas. El héroe decepcionó, ya que Roger se convirtió en el líder de la semana. (5to grado) No faltan los momentos divertidos: desde Marco “Borracho” Cocolo en Palapa (6to grado) hasta Elari Blasi que no puede leer el programa de nominaciones.

