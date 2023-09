Hombres y Mujeres: la opinión de Shea sobre el episodio del 13/09/23

La elección suele ser difícil. Hay quienes lanzan una moneda y quienes confían en ella. libro de respuestas, que evalúa sabiamente los posibles pros y contras. Pero nadie puede darnos la certeza de que lo que tomemos será la mejor decisión. Al menos hasta hoy.

No, porque después de ver estos primeros episodios de… hombres y mujeres Tenía un tema para la temporada cuando tienes dudas y no sabes qué camino tomar, pregúntale a los valientes. Gianni Sperti. Él definitivamente te iluminará el camino. ¿Por qué propondrá la mejor opción entre las dos propuestas? No no no, todo lo contrario. Lo que te diga es la mejor opción, lo ignoras por confianza y… ¡bingo, ya está!

Es decir, nuestro héroe nos protege de él. Años Décadas de interminables superlativos de basura, tópicos y los diversos y potenciales populismos que ya conocíamos. Pero no sé ustedes pero al comienzo de la temporada encuentro que Localizar Ha empeorado. De las dos brillantes ideas que propuso, al menos tres eran un completo disparate. Para él también es un récord, ¡eh!

Pero todo lo mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo considerarías proponerle matrimonio para un baile? perla fatero Y Mirko Brunetti ¿Después de a) acababan de terminar de cabrearse yb) sus nuevos amigos estaban literalmente sentados junto a ellos? Me parece una medida arriesgada, ¿no? Sin olvidar el día en que, frente a un francesca sorrentino ¿Quién todavía llora por él? manuel moraEl comentarista siguió insistiendo como un aficionado en que debía ir a sentarse en el trono con un elegante salto. ¡Pero cómo, pero por qué, pero la policía!

Y ahora ves a una chica que, a pesar de su separación hace dos meses, todavía está enojada como una serpiente por lo que hace su exmarido y la molesta, acusándolo de ser un desagradecido”.Una velada con alguien que te dio todo lo que cualquiera podría desear y más.“(Comprensible, eh. Porque la velocidad con la que uno pasa página muchas veces es inversamente proporcional a cómo se siente. Y si alguien, después de una relación de 4 o 5 años, puede enamorarse de otra persona en 20 días – hola Mirko! – tal vez tal vez Hacía tiempo que no sentía tanto amor…) ¿y el primer pensamiento que te viene a la mente es darle una palmada en el trono? grave?

Por amor de Dios, eso Trono clásico La Edad de Oro ya no existe, pero ahora es un hecho establecido (fuente). Astuto “Troniste abandona sin opción y las (pocas) parejas que salen de este programa ya no duran hasta los famosos”hora de cubrir“, ya que lograron la asombrosa hazaña de separarse incluso antes de eso. Pero incluso nosotros llegamos al punto de pensar que el trono Sorrento Ahora bien, para que sea bueno, tienes que ser un gran lince, eh (o tal vez simplemente un buen lince que quiere aprovechar el entusiasmo y obtener algunos me gusta de sus fans, ¡eso es todo!).

Entre los que realmente están sentados en el trono, la única opción Estoy de acuerdo no lo odio Manuela Carrero. Los otros dos, por ahora, son simplemente grandes no. Y no por la edad, que de todos modos no es un mal hándicap, sino por ella. Una avalancha de informes acompañó su ascensión al trono. Esto muestra cuán preciso es el francotirador. Editorialmente Apueste siempre por caballos que ya estén débiles para empezar.

manuelaPero me intriga y me asusta al mismo tiempo. en el momento de Isla de la tentación Su difícil pasado ya fue mencionado, pero honestamente no pensé que fuera tan muy dificil Como dijo en su clip de presentación. Horrible historia la suya. Y levantarse sin abandonar ni rendirse, después de lo que le pasó, francamente no es para todos. Por eso me gusta la idea de conocerla mejor, pero también me aterra porque una de las cosas que ya sé de ella es su pésimo gusto para los hombres. ¿Por qué pasar por tanta angustia? sirena Para un niño tan grande Bonzo No habla mucho por sí mismo, eso es todo.

Así que espero que entre esas docenas de hombres que vinieron hoy (algunos de ellos son muy buenos, debo decir. Pero normalmente encuentro que los buenos son los primeros en ser torpedeados, y los que se quedan son Foriglio En servicio, aquellos que me provocan una sequía desértica en cada primer plano…) Hay algo que se puede salvar. Porque Manuela realmente merece un poco de serenidad después de una vida tan devastadora.

Para concluir, permítanme decir algo sobre el conflicto entre… Gianni Sperti Y aurora tropea. Como fue el primero en publicar fotos de sus nalgas en las redes sociales, la afirmación de que una mujer que muestra su cuerpo en las redes sociales no tiene dignidad es la perla del chovinismo actual, pero hay que ser honestos. Y tenemos que decir que sí, que los está buscando. La defendí a menudo, asumí la culpa de los ataques, a menudo vergonzosos, que la pandilla le asignaba y el trato que recibió me pareció espantoso. Tropea Lo experimentó en ese estudio.

Pero si de la nada te han entregado a espiritual Un paquete de azúcar para invitarlo a ser más dulce contigo, los estás buscando, hija mía.

