“No era lo que esperaba, no me di cuenta de que estaba pregrabado”

Floriana otra vez despreciadoisla famosa. El reality show conducido por Ilary Blasi decepcionó a la ex paria, quien fue eliminada luego de que generara mucha polémica en Honduras.

Floriana Seconds discute con Isla de los Famosos

La invitada Barbara D’Urso, la ex concursante, vuelve a hablar de su propia experiencia durante el nuevo episodio de Afternoon 5. “No es la isla que esperaba hacer – dice Secondi – No quería jugar el juego de parejas , desde el principio estuve un poco flojo porque algunas situaciones…”.

Floriana Segundos, el ataque a Antonio Ziquela

El ex náufrago también está en el estudio. antonio zequila, quien concretamente comenta con él algunos de sus dichos. “Hablaste salvajemente sobre mí cuando dijiste que tenía el síndrome de Beautiful Jahed, ¡ese no es el caso en absoluto!” Floriana lo ataca. “Quien me conoce sabe bien que el sentimiento que siempre he tenido es de gratitud. ¡Eres tan mala persona que lo dije públicamente y lo digo aquí también!”.

“Me dijiste que me elegiste porque sabías lo mucho que quería crear esta isla. ¡Mentiroso! Me elegiste porque era la mujer más fuerte” Floriana otra vez. “En cambio, me hubiera gustado que dijeras: ‘Eres la mujer más poderosa y famosa de todos aquí y la más famosa’. Porque, en las buenas y en las malas, he ganado Gran Hermano”.

Pero eso no es todo, pues tras discutir con la expareja, la ex de Jevina también tuvo que decirlo en el reality. No me di cuenta de que era un programa grabado, a pesar del trabajo de los fotógrafos, que le da a la audiencia unas tres horas. Pensé que si había una discusión con Antonio, por ejemplo, se habría mostrado la cabeza y la cola, pero no fue así”. En resumen, la ex ganadora de Gf no acepta su descalificación y canjea acusaciones con el reality show. Esta noche estará allí como un invitado que sabe quién va a cabrear esta vez.

