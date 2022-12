Horóscopo de Paulo Fox para 2023, Predicciones con Signo: “Humilde Escorpio, Tauro en Recuperación y Cáncer Recién Llegados”

Están Aries, Tauro, Leo… ¿y luego qué? No, no un unicornio. Pero Zodíaco Zorro. solo él: paolo zorroastrólogo y personalidad televisiva en la pista desde 1982, cuando Paolo Villaggio la quiso con él en un programa de televisión Odeón TV. Y pocos saben que su nombre artístico es una traducción, pasi pari, de sus datos personales: de hecho, nació en 1961 en Roma como Paolo Volpi. También este año se lanzó el tradicional regalo de fin de año, un libro de predicciones astrológicas titulado simplemente “Horóscopo de Paolo Fox 2023”. Un montón de consejos sobre el amor, el trabajo, la forma física y la vida matrimonial. Mes tras mes, firma a firma. Atrás quedaron las discusiones que siguieron a su pronóstico para 2020, cuando lo calificó como “un buen año para los viajes y la movilidad, especialmente en enero y mayo”. Pero luego llegó el covid y moverse se volvió casi imposible. Incluso se habló de domingo en Apuntado, Paulo se defendió con ingenio e ironía: “Pregúntele a los virólogos, no a los astrólogos sobre Covid. Hablamos de signos del zodiaco, no de magos”. Luego preguntó con sarcasmo: “¿Pero al final me quemas en la hoguera?”. Tampoco fuego porque tenía razón. Independientemente de lo que uno piense de los horóscopos, la pandemia seguramente desafiará cualquier predicción posible. Pero, ¿cómo será 2023? Aquí todas las predicciones están marcadas.