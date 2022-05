“Pieza de…”, “Cara C…”: pelea y empujón del cantante serbio

…

Son dos comentaristas de televisi贸n experimentados, que probablemente no se caen bien. quien sabe si maurizio costanzo Hubiera sido mejor para 茅l ponerlos un poco m谩s lejos en el escenario donde se lleva a cabo su actuaci贸n. Lo cierto es que los insultos y empujones volaron entre Vittorio Sgarbi y Giampiero Mogini.

La guerra en Ucrania fue claramente el centro de la discusi贸n. Durante un tel贸n entre Costanzo y Albano en sus conciertos en presencia de ponlo adentroMughni interviene para decir que no pondr谩 discursos de guerra junto con canciones. Seg煤n el periodista, no ten铆a nada de malo buscar una relaci贸n con el zar, pero ahora “el momento ha cambiado radicalmente”. “Eso es lo que hemos estado hablando -responde Albano-, pero 驴d贸nde has estado? Disciplina”. En ese momento, Sabribe interviene: 鈥淨ue Albano no vaya a Rusia a cantar es una cosa, pero no poder venir a Italia a cantar de la mano de un cantante ruso es una forma de fascismo, es insoportable. Un artista, un atleta o un director de orquesta no es PutinSon hombres de dignidad y amor por el arte. Hay que defenderlo hasta el final.鈥 Se disparan aplausos del p煤blico, incluso all铆 una ovaci贸n de pie. Una apreciaci贸n que a Mugeni no parece gustarle mucho. “Hice el compromiso”, dice con la boca. 鈥淓l caso del conductor del tren es diferente: el alcalde Sala le pidi贸 que condenara la guerra como tal鈥.

En ese momento, mis cachorros comienzan a calentarse. “No puedes simplemente obligarlo a trabajar”, ataca. “Pero c谩lmate”, responde Mughini. “Pero c谩lmate, idiota”, a帽ade Al-Shabibi. Y aqu铆 est谩 Batatrac. El periodista se levanta y se enfrenta al cr铆tico de arte, los dos juntan las manos y Al-Shabbi se cae, volteando una pintura detr谩s de 茅l. Otros invitados, incluidos giuseppe crociani (que divide a los contendientes) y Eva Zaneshi. Entre insultos severos vuelan: “Pieza M…”, “Cogley…”, “Cara J…” y as铆 sucesivamente.

Al-Saghiribi coment贸 sobre esto diciendo: “La paz entre Rusia y Ucrania es dif铆cil si encontrarla entre dos personas es muy complicado”. Tras estos momentos de tensi贸n, volvi贸 la tregua entre ambos. ej茅rcito.