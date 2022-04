Nunzio es la eliminación del séptimo episodio. Alessandra Celentano desatada

Amici 21 de abril, 30: Nunzio se deshace del Episodio VII. Alessandra Celentano lo desató. Después de pasar cuatro votaciones, fue Alumno de Raimondo Todaro Sale de la escuela más famosa de la televisión agradeciendo a todos, desde compañeros hasta María de Filippisin olvidar a Alessandra Celentano.

Leer también> Amici 21, Alessandra Celentano vs Nunzio: “Hasta la Parmigiana tras un periodo ‘cansador’

Friends 21 – Serie de episodios el sábado 30 de abril

00.55 El séptimo episodio de la noche del 21 Emichi Aquí finaliza la cita del próximo sábado con la retransmisión en directo de Leggo.it. Gracias por estar con nosotros

00.50 El episodio concluye con la súper invitada presentando la nueva canción “Fortuna” del nuevo disco (programado para ser lanzado el 20 de mayo).

00.39 Nunzio: “Lo sé. Fue tan bueno y estoy tan feliz que no podría pedir más. Los extrañaré a todos, fueron tan especiales. Primero tengo que agradecer a Raimondo porque le dije todo tipo de cosas y se estaba portando como un caballero conmigo. Lo considero un hermano y un padre. Entonces agradezco a los muchachos que están aquí, me hicieron sentir como en casa, saben lo importante que es la familia. No hay ninguna persona desagradable para mí. Sissy eres mi mejor amiga aquí. Alex es quien más me ama, pero no puedes demostrármelo (risas). Siempre bromeo con Serena cuando le digo que estaba bailando conmigo, pero realmente eres una bailarina muy fuerte. Es un honor salir esta noche, cada uno un fenómeno a su lado. Mis amigos, septiembre es la derrota más grande de mi vida, pero hoy es la victoria más hermosa de todas, y luego debo agradecerte, María, por cuidarme como mi madre y mi abuela. Me preocupé cuando pensé, yo era mi mamá y te amo. Por último, pero no menos importante, Celentano, además de ser una mujer hermosa, una maestra y una gran profesional, tenía la ventaja de poner a Nunzio en competencia consigo mismo. Lo he hecho todo, y lo llevaré para siempre en mi corazón, si supero a Celentano puedo conquistarlo todo».

00.34 María pregunta si quieren saber de inmediato el veredicto o las frases tranquilizadoras: “Escuché que Albee está hablando con Serena y Nunzio, ambos están satisfechos, eso significa que tienen claro que esto es un programa de televisión y que sale todas las semanas. Es el mecanismo del programa que hace Hasta el final, y eso me alegra porque nadie debe pensar en irse de aquí porque merece menos que los que se quedaron. Dicho esto, Nunzio no hacer ejercicio esta noche”

00.33 María invita a los niños a sentarse en las escaleras. Para Albe, esta es la primera vez, y Nunzio es la cuarta.

00.26 Nunzio y Al se divorcian con los niños de la casa

00.26 Los chicos van a casa a ver el resultado de la votación de los tres jueces

00.25 El premio Tim de esta noche es para Luigi

24.00 Se acabó el reto, Raimundo conmovido: “Nunzio y yo tenemos una larga historia. Él tenía 11 años cuando fuimos y se acostó conmigo. Luego hubo un malentendido y en septiembre nos volvimos a encontrar”.

00.16 Encuesta final entre Albe y Nuzio. Deja Albee, luego Nunzio

00.15 Luigi excepto por

00.12 Los jueces deberán elegir quién será el primer alumno descalificado. tarjetas Publicidad

00.07 Se va Nunzio, Todaro le da buena suerte

00.06 Luigi, Albee y Nunzio listos para la votación final

23.58 El talento alternativo vuelve de la mano de Nino Frasica

23.57 va a la encuesta final con Albi y Nunzio..Luigi

23.52 Luigi y Michele en la encuesta

23.51 Stash y Stefano votaron por Sissi, con una ovación de pie de los jueces por elegir la canción. Cuccarini Todaro gana

23:45 y luego nos vamos de nuevo con Sisi cantando “Imagine” contra Michel

23.43 El Príncipe pide no votar y revisar el nuevo reto entre ambos

23.36 Stefano “Sisi tiene una voz que te pega a un sillón y te da bofetadas”, Stash: “Es cierto que la coreografía encajaba con el baile de Michelle, pero me gustaba Contenato. Miguel voto. Publicidad

23.29 El tercer desafío: Michel vs. Sisi

23.27 Prince votó por Serena. Stache Luigi. La última palabra de Stefano: “Ambos son buenos comunicándose. Es difícil poner el canto y el baile en el mismo tablero. Luigi tiene su propia vitalidad, pero Serena me afectó especialmente”. Punto a Cucca -Todo. 1-1

23.21 Desafío 2: Serena baila con Alex contra Luigi

23.20 Stash le da el punto a Alex. Incluso el Príncipe lo completa pero vota por el ritmo de Luigi. Stefano cede el punto a Luigi-Zerbi-Celli 1-0

23.14 La primera prueba es el Desafío Kantro: Alex vs. Luigi

23.13 La tercera y última manga de nuevo entre Zerbe Celentano y Coccarini – Todaro

23.10 Zerbi – Celentano gana

22.54 Antes de la tercera y última eliminatoria llega el momento del “Guante del Profesor”

22.52 pasa a la votación final con Nunzio…Albi

22.48 Balota entre Alp y Darío

22.45 Stefano: “Dos formas de crear de una manera diferente, me encantan estos guantes por encima de la creatividad. Cuando Luigi se fue, me costó reconocer la canción, estaba ansioso, sin entender cuánto te molestaba. Creando rimas con originalidad y Voto por Luigi”. Prince: “Me gusta la forma en que Albee lo escribe, pero la historia de Luigi me atrajo. Voto por él”. Zerbi – Celentano. gana

22.37 Tercera y última manga y nueva disputa, de nuevo entre Luigi y Albe. Ambos hacen un “cover” de la canción “Vagabondo” de Nomady

22.35 Stash “Me perdí la explosión de Luigi, Albee estaba feliz y su premio”. El príncipe también expresó a Albee. 1-1

22.30 Alby vs Luigi segundo desafío

22.28 Para Filiberto Michele, Stefano gana: “Si estamos aquí para ponerles pulgas a estos bailarines, es porque son buenos. Asumí que los dos espectáculos juntos harían mi actuación perfecta. Es una coreografía muy artística pero también requiere transporte. Mi juicio es atlético y técnicamente desequilibrado por Michel”. 1-0 al Zerby Celentano

22.23 Celentano se disculpa: “Perdón por esta discusión antes de que Michelle baile”

22.21 Celentano: “Pensar que Darío baila bien es no entender nada de baile” Verónica Furiosa: “No te dejaré, Darío ha hecho bien este baile. El baile es uno y reconocible. Llegamos al punto en que tú ¡Me dijo que no entendía de baile!” Asumo la responsabilidad, Darío es un talento”.

22.12 Desafío de Michel contra Darío

22.09 En el segundo tiempo, Zerbi – Celentano Challenge Pepparini – Bettinelli

22.09 entre Serena y Nunzio en la votación final va Nunzio

22.07 Alex regresa inmediatamente al partido

22.00 Nunzio – Serena y Alex en la papeleta. Comienza con espectáculos

21.58 Stefano: “Cuando Luigi hace estas cosas, me da la impresión de querer ser siempre el niño prodigio, pero siempre toma la medida de no estar hinchado. Eres tan bueno y elegante, mi voto para ti” , Stash también votó por Luigi Zerbi – Celentano ganan la primera mitad

21.52 Tercera Prueba Crítica: Luigi (canta “Splendido Splendente”) vs. Nunzio (baila un mix flamenco)

21.50 Stefano: “Estos chicos son auténticos franquiciados. Siempre he visto a Sisi relajado y, en mi opinión, Michelle dio un pequeño paso adelante esta noche haciendo algo diferente, así que mi voto va para Michel”. Alex.1-1

21.45 Desafío 2: Michelle (baile “Peach Pink”) contra Cece que se batirá en duelo con Alex

21.44 Stash: “Si le quito la coreografía a Nunzio siento que no existe, y si se la quito a Luigi no lo haré”, enhorabuena también desde Proncipe. Es 1-0 para Zerbe Celentano

21.39 Tras la actuación de Nunzio, comienzan las broncas entre Celentano y Todaro

21.36 Primer desafío de Luigi contra Nunzio

21.34 Comienza el primer partido con el desafío entre Zerbi – Celentano y Kocarini Todaro

21.33 Vamos. Maria De Filippi abre el séptimo episodio de Amici 21

Leer también> Avance de Amici 21, Episodio VII: Aquí está quién es eliminado. Nuevas controversias en el horizonte

aquí el amigos talentos 21 Todavía en la carrera esta noche durante el episodio de la semana:

Luigi y Michele de Zerbe Celentano

Alex, Sissi, Serena y Nunzio del Team Cuccarini-Todaro

Albee y Darío de Bettinelli Pepparini

La séptima cita también con talento de la mano de Nino Frasica. El artista creativo del gran estudio invitado Ghaly presenta la nueva canción “Fortuna” del nuevo álbum (lanzado el 20 de mayo)

Última actualización: domingo 1 de mayo de 2022, 01:17



© Reproducción reservada