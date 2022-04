Eventos del 1 de mayo de 2022: qué hacer y dónde ir en Emilia-Romaña – qué hacer

Bolonia, 30 de abril de 2022 – Gran emoción en Emilia-Romaña por la llegada del 1 de mayo, que coincide con Entrada gratuita los domingos a los museos estatales (aquí la lista). Además de las celebraciones organizadas por Cgil, Cisl y petróleoen todo el territorio con Música, comida, desfiles y actuaciones culturales. Aquí está nuestra guía, Pronóstico del clima Permitir.

Bolonia

No solo Gran concierto en Piazza Maggiore (Vuelve tras dos años de ausencia forzosa): Las citas de fin de semana abundan y para todos los gustos: Aquí está nuestra elección.

Reggio Emilia: Concierto para Motta

Después de la procesión organizada por Cgil, Cisl y Uil que comenzará a las 15 de Viale MontegrappaA los diecisiete años, el famoso cantante estará de fiesta muerte. La cita en Piazza Martiri es el 7 de julio y la entrada es gratuita.

Rávena: mercados y comida al gusto

La fiesta regional vuelve el 1 de mayo en Rávena, dos años después de la pandemia, a los jardines de Viale Santi Baldini. Por la mañana reutilización del mercadoDurante el almuerzo se podrá comer en los distintos puestos habilitados por los sindicatos o en el marco de Festival callejero Truck’n’food. A partir de las 15.00 h también habrá zona infantil, mientras que a las 16.45 h habrá zona cOncerto del grupo laboral de Pomigliano d’Arco, “E’ Zèzi”.

Ferrara: dos días de deporte

Son dos días dedicados al deporte, la inclusión y la solidaridad en la Plaza Ariostia. Desde hoy, la tercera edición de El deporte es vida / En vivo – Recuerda a Fabio Falchetti Con multitud de eventos y pruebas deportivas para probar con discapacitados y personas sanas, y el domingo la vuelta patinaje callejero Con la 63 edición de la copa 1 de mayo Ferrara.

Cesena: Desfile de Tractores

Incluso en Cesena, después de dos años de paréntesis, volverá una profunda tradición ciudadana: la Desfile de tractores en el centro, para celebrar el día del trabajo y del mundo agrícola. A partir de las 14 horas, tres grupos de Gatolino, Ronta y Sant’Andrea comenzarán en Bagnolo. Desde los tres puntos de encuentro, los vehículos agrícolas convergerán hacia Viale Mazzoni, en el corazón de Cesena, donde se estacionarán los tractores hasta la Piazza del Popolo, para enmarcar Rocca Malatestiana.

Forli: conciertos de rock

Después del conjunto de ‘Città di Forlì’ y la tradicional reunión de los secretarios generales de Cgil, Cisl y Uil, en dieciséis banda de rock adolescente Actuará en concierto, luego dará paso a Reflection2.0, Mayday, Megal, Afterglow, B-Side, Air B&B, The Crockss, Burning Eyes, Same Street, Take Five, What Time, Overtime, Kairos, Veraha, Drama stray .

Piacenza: arte, teatro, exposiciones, conciertos, mercadillos

En Piacenza, las festividades del 1 de mayo comenzarán a partir de hoy, 30 de abril, con conciertos y actuaciones: Hoy a las 18:30 en la Galería de Arte Moderno Ricci Oddi con concierto Jóvenes músicos, con la música de G. Faure. en el interior Festival Clásico de Piacenza, En la Capilla Ducal del Palacio Farnese, el concierto tendrá lugar esta noche. Bach, variaciones y sinfonías. Y de nuevo esta noche, en la Basílica de San Raimondo, la música de Bach y Vivaldi sonaron en concierto Surrexit Dominus Vereeditado por Vox Sllvae Band. revisión BAF, Festival de Arte de Bibienael domingo a las 17.30 horas en la Basílica de San Savino traerá Jesús San Pedro Márquez en concierto de órgano.

El primer domingo de mayo habrá entonces mercado callejero En la calle Roma, un mercado de reutilización con pasatiempos, regalos y más. Por la tarde, sin embargo, la quinta edición de Caminata Solidaria para apoyar las actividades de la Diócesis de Caritas.

Módena: música y teatro

En Módena la fiesta comenzará ya desde 10 con musica callejeraEl conjunto de viento de Sigonio Musical High School se presenta desde Piazza Roma hasta Piazza Grande. También en Piazza Grande, a partir de las 10.45, comenzarán las festividades, para dar espacio, sobre las 11.15, al espectáculo “Mil y un billete. La verdadera historia de Emilia Romagna Por los autores Brunito Salvarani, Eduardo Semelini, Carlo Stanzani. En el espectáculo, tres personajes, Emilia Romagna, Magallaso y Pisgato, acompañan al público a descubrir la historia musical de algunos artistas regionales, empezando por Giuseppe Verdi y pasando por piezas de Francesco Guccini, Zucchero y muchos otros, y terminando con los Modena City Ramblers. . Los festejos concluirán a las 12:30 horas.

Rimini: jazz, caminar, espectáculos, entretenimiento

En Rimini, el primer fin de semana de mayo está lleno de eventos y comentarios. A partir del sábado 30, en Parco XXV Aprilile, Fiesta de los sueños de MarecchiaUn auténtico maratón de música. En esta ocasión, el Parco degli Artisti de Vergiano di Rimini reabrió al público con un concierto gratuito de bandas locales.

También continúan las visitas guiadas por el centro histórico y los museos, desde Museo Fellini, Palacios de la parte contemporánea del arte, y la casa del cirujano y el teatro Galle. recorridos por la ciudad en Visita Rímini Programado para el sábado 30 de abril Rimini Coriosa, un desfile dedicado a adultos y niños.

El sábado 30 de abril se celebrará a las 17 h el espectáculo de calle “Come crepe nel muri”, fruto de un largo viaje creativo de Teatro Due Mondi en colaboración con Senza Confini, la comunidad participó en un laboratorio de teatro, en el Ceis de Rimini. A los 21, sin embargo, el Club de jazz de Rímini Propone una cita en compañía de los músicos Marco Povi y Emiliano Pintori, acompañados de Eloisa Atti, cantautora.

Parma: concierto de rock en la Basílica Nova

En Parma y en toda la provincia habrá manifestaciones y mítines organizados por los sindicatos. En Basilikanova, a partir de las 15 h, también habrá concierto de rock con pandillas Erección constante, Hard DOC, Redrum 04, I Ragazzi del Tugurio, nada bueno para ya partir de las 18.30, pero no lo hacemos.