“Me atacaron cientos de veces, me rompieron la mandíbula y me dispararon. “Soy hijo de un policía, es mi trabajo”.

Vittorio Promotti nunca para. Siempre en bicicleta, siempre como corresponsal de Striscia la Notizia. Por duodécima vez es conductora del programa Paperissima Sprint. Como corresponsal del informativo satírico de Antonio Ricci, el campeón de trial ciclista ha soportado mucho. Arriesgó mucho. Pero la justicia está por encima de todo. “Mi padre era un ex policía y mi tío era general de policía. El sentido de las reglas corre por mi sangre”. Luego añade al Corriere della Sera: “Me mueve una fuerza interior, es una vocación, como la fe para los sacerdotes, así nací”.

Traficantes de drogas

¿Cómo surgió la idea de liberar los parques urbanos? Necesitamos retroceder un poco en el tiempo: “Recuerdo cuando los ciclistas íbamos a ciertas arenas para hacer nuestros trucos, y nos filmábamos con Go-Pros y los traficantes de drogas nos golpeaban para enviarnos y los niños jugaban, es fue indignación…

La policía nos dijo que sabían cómo estaban las cosas pero que era mejor irse”. Así nació el primer servicio y hoy “muchas madres enojadas comenzaron a contactarnos: y así nos convertimos en un servicio público”.

Golpes y disparos

Pero su trabajo en el servicio público le costó, digamos, su salud y su tranquilidad: “Desde golpes en la cara hasta una fractura de mandíbula, e incluso ‘simples’ intimidaciones, lo he experimentado todo. Todavía no he podido contar los ataques, debe haber cientos.” Admite, sin vergüenza, que él también estaba asustado: “Los primeros disparos nunca se olvidan: sucedió en San Basilio en Roma. Mal momento en el Zen de Palermo” Pero lo que más me duele es otra cosa: “Un niño no puede odiar a alguien que hace freestyle y barre a los malos como si fuera un superhéroe, como en las películas. ¿Cómo podrían odiar estas cosas? Esto significa que la situación es peligrosa”.

Amistad con Antonio Ricci

Pero seamos claros, no se siente como un superhéroe. Al Coursera también habla de su amor por el ciclismo: “Soy un adicto a la bicicleta”. ¿Y Antonio Ricci? “Tenemos una relación padre-hijo. Pero hoy gracias a él no puedo estacionar mal el auto, tengo que usar el cinturón de seguridad, no puedo tomar drogas, tengo que caminar derecho. Por la mañana salgo de casa nervioso porque sé que no debo cometer errores”.