Entrevista de Totti Elari-Blasi con Corriere: “No la traicioné primero”

Finalmente, Francesco Totti tomó la palabra. Aunque lo dicho de “The End” puede no ser cierto porque tras la durísima entrevista al excapitán de la Roma en el “Corriere della Sera”, sobre su separación de Ilari Blasi, parece difícil imaginar que las cosas puedan terminar aquí. . Totti dice que no hablará más, pero sus palabras están destinadas a causar un gran revuelo, por lo que habrá que ver si la exesposa responde ahora. Tal vez en la sala de estar de Verissimo, con su amiga Silvia Tovanen, donde la primavera pasada negó tan rotundamente la crisis. Solo han pasado unos meses, y parece ser toda una vida, dada su relación actual.

palabras de Totti

Francesco, en dos páginas de la entrevista difundida esta mañana, baja tajantemente: “No es cierto que yo haya sido el primero en engañar. He leído muchos bulos en las últimas semanas, algunos de los cuales hicieron sufrir a mis hijos: ahora eso es suficiente. Lo he pasado mal, primero porque dejé de jugar. Luego vino la muerte de mi padre por Covid. Y cuando necesitaba a mi esposa ella no estaba. Pero también tengo fallas, debí haberle prestado más atención. su.” Totti también fijó una línea de tiempo: “En septiembre del año pasado empezaron a surgir los rumores: Mira, Ilary tiene otro. De hecho, más de uno”. Luego habló de los mensajes descubiertos en el teléfono de Ilary (“Algo así como: Nos vemos en el hotel; no, eso es más sabio que yo”), sobre su estilista y amiga, Alicia Soledani, como testigo y mediadora entre Blasey y su supuesto noviazgo. (“No dejes que te diga su nombre.”) Es una persona completamente diferente a mí, pertenece a un mundo muy lejos de mí”), habla de bichos, GPS, detectives y también cuenta cómo es la historia con Noemi Bokshi. Nació oficialmente su nueva pareja: “Me deprimí y salí gracias a ella que es todo lo contrario a Elari”.