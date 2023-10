Metidas de pata, obscenidades y “piropos” a un colega: Striscia la notizia muestra los arrebatos de Andrea Giambruno

“el Prensa de Giambronasca“Piensa en uno y aplasta cien.” Esta vez por vergüenza Andrea GiambrunoAnfitrión Red 4 Y el acompañante del Primer Ministro. Georgia MeloniNi la prensa ni la oposición: “broma“Todo es familia para el primer hombre. Esta tarde en el reality show de Canal 5”Se corre la voz“Dedicó un reportaje entero a burlarse de su pareja gafeur Del Primer Ministro. Sus ocurrencias se muestran primero. Resbalones en vivo“Y luego algunos momentos incómodos fuera del show en vivo”.El diario de hoy“: Las palabras obscenas con las que Giambruno se dirige a los guionistas del programa sobre su historia (“¿Qué deseas?“) Pero también felicito a un colega del estudio (que parece muy incómodo):”¿Por qué no te había conocido antes?pregunta Giambruno, socio de Meloni desde 2015.

El servicio es lanzado por los anfitriones. Roberto Lípari Y Sergio Freccia “Especialmente por diversión”.Andrea Tufted GiambrunoLa portada del reportaje muestra al presentador disfrazado. Giamborasca La cual lleva a Melony en su sombrero. El reportaje muestra de inmediato los errores históricos del periodista: del calor del verano “Después de todo, no es una gran noticia.“a sentencias relacionadas con la violación”Si te emborrachas encontrarás un lobo.“) llegar a “Transporte de migrantes“.

Sin embargo, partes inéditas del informe de Strechia se refieren a grabaciones apartadas realizadas en casa. Mediaset. En la primera parte, Giambruno deambula por el estudio insultando a quienes trabajan con él, aunque sólo sea en broma. Se centra especialmente en su peinado y en las críticas que recibió por sus extraños peinados: “Pero no me molestan con el baúl.“Como tengo pelo… tengo 42 años y aquí todos son calvos…” atacó el presentador. La voz en pantalla de Stricia se burló de él hablando de “Un prototipo de director de orquesta italiano“Y del lenguaje y de los movimientos que lo convierten en un animal educado.” “Pero no dejes que me molesten… – continúa Giambruno – aquí hay gente Él jura al aireVe y mira el pelo”. No sólo eso: luego, después de “arreglar” sus genitales, se dirige desafiante a alguien (como “Savoy”) que no está en la foto: “¿Qué es esto… disculpe? “

“¿Y cómo vamos con la testosterona?” pregunta el narrador. En el vídeo, de hecho, vemos a Giambruno acercándose a su colega frente al monitor del estudio: “Para mí, el único árbitro que importa es que viviana“, añade el presentador. En este momento comienzan los elogios: “Entonces míralo. La belleza de este Estoril azul“Dice Giabruno refiriéndose al vestido de su colega. Ella responde que efectivamente lo es”.porcelana azul“, pero él no está de acuerdo:” No, su nombre azul estorilLa China azul es algo… que me enoja… China. Se llama Azul Estoril, una mujer educada como tú. China Azul No, no te conviene: tú tu eres superior“.

Luego, Giabruno continúa preguntando a su colega cómo van las cosas: “Lamenté verte así ayer”, le explicó acariciando su cabello. Amplía la explicación de los colores del vestido a los presentes (“La porcelana azul es basura.Estoril azul está un poco más arriba”) y finalmente se lanza con su compañera Viviana, que parece cada vez más incómoda: “eres una mujer inteligente… ¿Pero por qué no te había conocido antes? Es increíble.” El informe termina con otra broma de Striccia: “En resumen, cuando Giambronasca ve azul, es como si el toro viera rojo y atacara con la cabeza gacha. Giambruno, ¿te gustó nuestro perfil?