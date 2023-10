¡Cruz congela a Coro y le revela que Lorenzo no es su padre!

Descubramos los avances de los episodios de Soap La Promessa, emitidos en Canale5 en la semana del 9 al 13 de octubre de 2023.

La promesa El va Se transmite por Canal 5darle De 16.40 a 16.55 horas. allá jabón Llevarnos a España 1913por una emotiva historia de amor e intriga, que nos hará compañía de lunes a viernes. Descubrámoslos juntos Vistas previas Subordinar Episodios Ellos estarán Se transmitirá del 9 al 13 de octubre de 2023..

Episodio lunes 9 de octubre de 2023

Cruz y Alonso siguen en desacuerdo en Cómo comportarse con los chefs Y Si expulsarlos o no. alonso absolutamente lo es Contrarrestar Para despedirlos quiere En lugar de eso, reconoce sus méritos. a Después de revelar la verdad sobre Camilo Y protección familiar. kurocansado de los trucos de sus tíos, se decidió por esto Ella le revela a Manuel eso El marqués ha excomulgado a todos. a Le revela su pasado. ¿Querrá Logan realizar una investigación exhaustiva?

Episodio martes 10 de octubre de 2023

Bea le pregunta a don Gregorio Entrevista para volver a hablar con él sobre su comportamiento con los empleados. El ama de llaves le pide al mayordomo que lo recoja. Mayor entendimiento con María Y ten paciencia. Catalina el lo hará Encuentra una solución para recuperar el pin. Pero desgraciadamente su padre tiene que confesárselo. No hay manera de recuperarlo.

Episodio del miércoles 11 de octubre de 2023

Kuroo encontró coraje a Pregúntale a Cruz allá El hecho de su nacimiento. Cual le confesaré Cual Lorenzo no es su padre biológico. La marquesa le dirá que no sabe quién es su verdadero padre y le revelará que la única persona que lo sabe es Eugenia. ¿Puede un niño preguntarle a su madre?

Episodio del jueves 12 de octubre de 2023

kuroQuedó impactado por las palabras de su tía. Se enfrenta a Lorenzo. el De la Mata sostiene que él no es su padre pero el le aconseja Y también hacer lo mismo, es decir. No des a conocer esta información.Para evitar que le caigan malos rumores. El Conde lo amenaza y admite que no sabe en absoluto quién es su verdadero padre.

Episodio viernes 13 de octubre de 2023

kuro Está muy decepcionado con lo que ha descubierto y con lo que es. Miedo de perder cualquier cosa. Chico Él confía en Archana.cual él sugiere Cual Quizás su tía sepa mucho. Por lo que dice, sabiendo que el nacimiento de Eugenia se habría producido mientras viajaba con ella. los chicos vienen cruz se sorprendió Cual Se enoja al verlos tan intrigantes.. kuro Esta es la situación Se vio obligado a tratar a Jana con desdén..

La promesa El va Emisión de lunes a viernes en 16.40 en canal 5.