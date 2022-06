El juicio de Johnny Depp y Amber Heard: juicio pospuesto, título editorial discutido

No se emitió un veredicto el primer día de la audiencia de la junta para los miembros del jurado en un juicio por difamación de $ 50 millones entre sí. Johnny Depp y su ex esposa ámbar oído. El veredicto no llegó y pueden pasar días antes de que el juez tome una decisión final.

En el primer día de deliberaciones, los miembros del jurado le preguntaron al juez cuánto peso se debe dar al título editorial contra el exmarido que firmó Heard. El Correo de Washington. La versión en línea del artículo publicado en diciembre de 2018 decía: “Tomé una posición contra la violencia sexual y tuve que enfrentar la ira de nuestra cultura. Esto tiene que cambiar”.

el juez benny azkarat Dijo que los miembros del jurado cuestionaron si el titular debe considerarse difamatorio o si debe estar relacionado con “el contenido general de la posición expresada en todo el editorial”.

“Creo que hay confusión porque lo que se está discutiendo está en el título del editorial, entonces creo que el jurado está confundido en cuanto a si el tema está en todo el editorial o solo en el título”, dijo el juez, “pero el título es claramente la declaración”.

En los formularios distribuidos a los jurados para llegar a su veredicto, el título editorial es una de las tres frases que un jurado debe evaluar para determinar el veredicto a favor de Depp. Los siete miembros del jurado también deben decidir si las declaraciones en el contenido editorial de Heard son difamatorias. “Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba la violencia doméstica y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan de ello”, escribió en uno de los clips. En otro pasaje escribió: “Tuve un punto de vista privilegiado para observar, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados ​​de abuso”.

. equipo legal él escuchó Tenga en cuenta que profundo Nunca se mencionó en el editorial ni en el título, pero el abogado del actor respondió que estaba claro para todos los lectores a quién se refería su exesposa en el artículo. Si bien el contenido del artículo de Heard solo se refería a la violencia doméstica y no especificaba si era física o emocional, el título la llevó un paso más allá en la acusación de agresión sexual.

durante la operación, él escuchó reclamarlo profundo Él la agredió sexualmente durante una discusión en marzo de 2016, pero el equipo legal de Depp trabajó mucho para demostrar que no tenía fundamento. Si bien el equipo legal de la actriz notó que ella no escribió el discurso de apertura, los abogados de Depp se centraron en el hecho de que Amber Heard tuiteó su artículo sin cuestionar el titular.

Heard está demandando a su exesposo por 100 millones de dólares y el jurado también falla por difamación por tres acusaciones en su contra hechas en los comentarios del abogado de Depp.