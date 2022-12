Nuevo ataque listo – Corriere.it

a marta serafín

Presidente bielorruso da la bienvenida al líder del Kremlin. Están en marcha nuevos ataques a la capital. Bielorrusia despliega misiles de Moscú

De nuestro corresponsal Kyiv – el aliado “rebelde” Alejandro Lukashenko No se perdió nada de la recepción ceremonial del líder del Kremlin. Flores, azafatas, dulces. Obviamente Discreta bienvenida en persona en el aeropuerto de MinskSi bien muchos observadores recuerdan que, en realidad, Lukashenko no es un “rebelde” en absoluto, sino que está dispuesto a hacer lo que Vladimir Putin le pida.

Sea cual sea la verdad, ayer tras el encuentro, el primero presencial desde 2019, Lukashenko anuncióDespliegue de misiles S-400 Iskander Entregado desde Rusia. Y no solo. Minsk y Moscú acordaron Continuar las operaciones militares conjuntas Se discutió la creación de un espacio conjunto de defensa aérea. Las promesas continuaron con las garantías de Putin sobre la supuesta toma de posesión de Bielorrusia. Rusia no tiene interés en asimilar a nadie. Hoy podemos decir inequívocamente: juntos logramos no solo sobrevivir, sino también encontrar oportunidades para el desarrollo de nuestras economías. Mantener relaciones de trabajo “con muchas contrapartes, incluido Macron”.