Giorgi, Moretti: “Fue Panziri quien dirigió sus preguntas”

Quedan pocos minutos para el inicio de la sesión de la Comisión de Derechos Humanos en el Parlamento Europeo. El 14 de noviembre de 2022 se escuchará en Doha al Ministro de Trabajo, Ali bin Samih Al-Marri. Las preguntas sobre los derechos de los trabajadores en Qatar deben ser respondidas.

Francesco Giorgi, el asistente parlamentario arrestado en la investigación sobre los sobornos en euros, está en la sala del tribunal. Habla tranquilamente por teléfono con Antonio Panziri. La persona que considera a los detectives el héroe de la investigación en Bruselas parece agitada: “Da órdenes y dicta la estrategia”. Por otro lado, Giorgi susurra: Marc pregunta, qué eurodiputado de Tarabella debería hablar. Sí, responde Panziri. Quién bromea: “La niña ha llegado”. “Sí, viene Moretti”, dice Giorgi. Según los investigadores, de hecho, el “equipo” acusado de trabajar para influir en las decisiones de la UE sobre Qatar también tiene contactos con miembros del Parlamento Europeo. Sin embargo, la Fiscalía Federal belga no puede, “en la etapa actual”, “determinar si Moretti estaba al tanto de las verdaderas intenciones del grupo o no”.

Según lo que dijo Giorgi a los investigadores, Panziri “estaba pensando en hacerle preguntas a Moretti”, quien se suponía que le haría en la sala del tribunal. Una estrategia nacida el 10 de octubre, cuando el ex eurodiputado de Pd se reunió con el ministro del país en una suite del hotel Steinberger Wiltchers de Bruselas. ¿Objetivo? Giorgi dijo a los investigadores que “lo prepararan para la audiencia” y “lo aconsejaran sobre cómo responder”. No solo. El 11 de noviembre, el asistente parlamentario acudió a la casa de Panziri, quien le dictó el discurso. “Esto resaltó el hecho de que el ministro había encabezado previamente la Comisión de Derechos Humanos y criticó a su gobierno”, agregó. Y estas son exactamente las palabras que usó Al-Marri en la sala del tribunal: “Antes de ser ministro -dice- trabajé durante 18 años en el campo de los derechos humanos. Yo mismo criticaba mucho al gobierno”.

eso no fue suficiente Eso sí, prepara el discurso. Giorgi agrega al juez Cleese que también era necesario que las preguntas de los eurodiputados no fueran demasiado maliciosas y llevaran “al ministro por un camino conocido”. Por ejemplo, se debe responder a “Preguntas potenciales sobre el tema de los derechos LGBTQ”. “Panziri dictó la respuesta”, dice Giorgi, que el ministro tuvo que dar. La pregunta la hizo el propio Moretti, quien durante la sesión cuestionó el pronunciamiento del embajador qatarí contra los homosexuales. Pero inicialmente plantea una hipótesis: “Pido que se aplique la misma medida a todos. Antes se citó el caso de Rusia, donde se organizó el anterior Mundial. Incluso compara las muertes en el trabajo en Italia con las de Qatar: “Ha habido 790 muertes en el trabajo en Italia desde principios de año. Creo que deberíamos alentar a Qatar y ser estrictos cuando exigimos que se respeten los derechos de los trabajadores, pero hay que defenderlo porque está progresando”. Entrevista por AcabadoMoretti niega haber recibido sugerencias de Panziri sobre qué preguntas hacer y sostiene que no fue escuchado en esta audiencia. Según Jorge, los eurodiputados están entre los destinatarios de unas entradas gratuitas para el Mundial que llegaron desde Qatar: un regalo, pero fue rechazado.

Sobre esa llamada durante la prueba, Panziri también estableció la frase que debía decir Mark: “No veía ese interés hace cuatro años, cuando el Mundial era en Rusia”. Tarabella no está inscrito para hablar, pero interviene de manera extrema: “En 2014, Rusia invadió Donbass, pero no se habló mucho sobre la Copa del Mundo”. Panziri pregunta, los eurodiputados sí. Y el hombre que Qatar sobornó para perseguir a Said. Por la noche llamó a la presidenta de ese comité, María Arena: ella felicitó la sesión y dijo que el ministro Al-Marri también estaba satisfecho. Una semana después, en Estrasburgo, se aprobó la resolución contra Qatar. Y es a pesar de la intervención de Eva Kayley: “La Organización Internacional del Trabajo dijo que Qatar es pionero en el campo de los derechos de los trabajadores -dice la exvicepresidenta del Parlamento Europeo- y algunos aquí exigen discriminación contra ellos, intimidación y criticándolos, pero ahí tienen empresas que ganan millones y compran gasolina.Podemos promover valores, no dar lecciones morales.