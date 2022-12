Patatrak Somahoro, los inmigrantes y Messi pueden ser “deportados”: por eso, hoy…

– Escuche lo que están haciendo. Gran Bretaña: Según un tribunal británico, el plan por el que el gobierno quiere “deportar” a los solicitantes de asilo y los inmigrantes a Ruanda mediante el pago adeudado es “legal”. ¿Qué dirían el benefactor y los diversos miembros?

– Sabes por qué emmanuel macron ¿Fue a Doha en el escenario de los World Awards a pesar de toda la controversia sobre Qatar? Porque la geopolítica nunca se mueve, como decía, con principios. O mejor dicho, siempre se pliega según las necesidades. Occidente es al mismo tiempo aliado de algunos regímenes autoritarios, aunque malos, y enemigo de otros regímenes autoritarios cuyas acciones condena. Acusamos a China de no ser libre, pero nos ocupamos de ello. Lo mismo ocurre con Qatar y Arabia Saudita. Pero entonces, tratamos a Rusia como si estuviera plagada de plagas. Macron lo sabe y aprovecha la mala situación lo mejor que puede.

– También porque me gustaría señalar que Katar Abastece a Italia con el 13-14% de las necesidades de gas. El próximo invierno puede ser aún más alto, ya que tiene grandes suministros de GNL. En resumen: criticémoslos, pero recordemos que todo tiene un precio. Incluso príncipes. Es malo decirlo, pero así son las cosas.

– Gracias fabio capello. “Espero ver a Italia cambiar después de lo que vimos (en la Copa del Mundo)”, dice Don Fabio Tiki-taka. El final del juego para vaciar la pelota de lado sin arriesgar. En la final también gran arbitraje para la gente que puso los pies en alto. En Italia se vive con la tarjeta en la mano. ¿Qué es el fútbol? Cada minuto que para, perdemos continuidad y técnica de ritmo. En esta Copa del Mundo, he visto a la gente tirar todo el tiempo. Tirar, no correr.” Si entrenadores, jugadores y directivos no se dan cuenta pronto de que el fútbol tiene que ser entretenimiento, y para entretenerse hay que arriesgar, la primera división acabará aburriendo hasta al entrenador de ultras. No más retrocesos No más partidos en los que un equipo (como el Lazio) solo hace 3 tiros a puerta en 90 minutos.Es una cavidad mortal.

– Fabricio Pregliasco Trabaja con Majorino, candidato del Partido Democrático de la región de Lombardía. Ahora, está bien si quieres comprometerte. Pero me gustaría señalar una cosa: al final del programa, tuvimos la pandemia en la que todos nos apoyamos en virólogos más o menos de centro izquierda (excepto quizás Pacetti). Ilaria Capua fue elegida con Mario Monti Civic Choice. Andrea Crisanti Pd. Pregliasco con Majorino, Lopalco con Michele Emiliano y Antonella Viola y no hace falta que te lo diga. Algunos podrían decir: Supongo que estuvieron de acuerdo con Speranza, ¿no?

– Si quieren, podemos moralizar a Messi sobre el hecho de que accedió a taparse con el traje tradicional qatarí (ya que no le veo nada, muy escandaloso. Pero el presiona Llega a considerar la “diferencia” entre él y Maradona: “Diego no habría sido para levantar una copa en un vestido de gala”. Claro, pero se drogó, bebió como una esponja y ganó el Mundial gracias a un gol que le robaron de la mano. Tal vez entre los dos, una bata mejor

– También me indicaron que hay muchos videos y fotos de Diego Armando Maradona Vestido como Sheikh en Dubai. Aquí, quizás pregunte mejor por favor.

– el lector escribe con razón: “Pero este es el Campeonato del Mundo, ellos son los anfitriones, pero ¿podrán hacer lo que quieran? Messi No le pidieron que se inclinara en dirección a La Meca”. Más claro que eso, ella muere.

– La Unión Europea acuerda un precio tope de 180 euros por megavatio-hora. bien. Pero solo apuntaré una cosa: es cierto que 180 euros es mucho menos de lo que pagamos este verano, cuando los precios eran una locura; Pero antes de esta maldita crisis nos costó unos míseros 20 euros. Lo que significa una cosa: la Unión Europea “certifica” que la inflación energética continuará también el próximo invierno. Así que, si te gusta, anímate. Pero no burbujearé champán.

– Se parece a mí verduras Y el izquierda italiana Quieren expulsar a Abubakar Somahoro del grupo después de todos los problemas en los que se han visto envueltos su esposa, su suegra y él mismo. Para un diputado en un zapato sería una paliza, y se nota. Pero el verdadero desastre, pase lo que pase, es para los verdirojos, que se apoyaron en un tótem que cayó como una avalancha en menos de dos meses. Todo en un esfuerzo por sacar algunos votos de los inmigrantes más entusiastas. ¿Estamos seguros de que valió la pena?

Escritos contra sandía Ya no me sorprenden. Pero te sugiero que hagas un censo, a partir de artículos periodísticos: ¿Hay más veces que los “buenos” de izquierda insultan a la derecha, o los que tapan de insultos a la izquierda?

– Todos tienen que comentar el gesto. emiliano martinez Con el premio al mejor guante de portero. Pero sin duda lo mejor del mundo es la cara del príncipe mirándolo desconcertado. esto se merece un mundial

– Dirás: nada cuenta. Pero mira francesco totti en un funeral Sinisa MihajlovicLa despedida del capitán de la Roma del luchador de la Lazio es, en todos los aspectos, una buena señal. Por esta vez: Bravo, Francia.