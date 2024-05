Morgan Midsummer, Barchetta Serie Limitada de Pininfarina – Imagen

Es un verdadero objeto de deseo. Morgan pleno veranoSe trata de un pequeño barco creado por la marca inglesa en colaboración con Pininfarina. Algunos se harán 50 unidades (de hecho sin), diseñado para rendir homenaje a la “construcción de autocares” -es decir, un vehículo hecho a medida- y al estilo icónico de la marca británica, reinterpretado por la icónica firma de diseño italiana. La silueta es la imagen atemporal de todos los Morgan, a la que Midsummer añade una dosis extra de ‘profundidad’ que también le aportaAusencia de parabrisasPara una mayor comunicación entre el coche y el entorno que lo rodea.

“Esta colaboración combina 115 años de la filosofía de carrocería de Morgan con casi 95 años de tradición de Pininfarina en el diseño y fabricación de vehículos personalizados”, explica. Giuseppe Bonolovicepresidente senior de Ventas y Marketing de Cambiano: “El legado de los dos fabricantes de automóviles juntos produce un resultado sin precedentes en nuestro sector. Gracias a la sinergia perfecta entre nuestros equipos y la pasión compartida entre las dos marcas, ha surgido una nueva obra maestra. que fusiona la herencia británica con el diseño atemporal de Pininfarina”.

El coche también logra la difícil tarea de… Combinando tecnología antigua y moderna: El cuerpo usa uno Cuerpo de aluminio ligero y sofisticado. Modelado a mano (mas que 250 horas de trabajo) al que también se añade 400 capas de teca de origen sostenible, laminados por expertos para crear estructuras esculturales de madera que rodean la cabina de pasajeros y crean una línea de hombros distintiva. interiores, con Instrumentos analógicos y volante de aluminio.se fabrican con 126 capas de madera, tanto es así que cada modelo Midsummer requiere aproximadamente 83 metros cuadrados de teca para completarse.

Las proporciones de San Juan – en las que cae Llantas forjadas de 19 pulgadas – Aportando al coche una extraordinaria elegancia, que recuerda a los famosos modelos Pininfarina y que evoca el diseño de los coches de finales de los años 1930 y principios de los 1940. Sin embargo, debajo del vestido, los mecanismos son muy modernos: en el capó delantero, de hecho, pulsa un botón. Motor turbo de 6 cilindros y 3 litros con 340 caballos de fuerzaderivación BMWen conjunto con A Transmisión automática de ocho velocidades; También se garantiza un rendimiento excelente gracias al peso reducido de aproximadamente una tonelada.

Explica que los viajeros en pleno verano “podrán disfrutar de una experiencia de conducción analógica poco convencional”. Massimo Fumaroladirector ejecutivo de Morgan Motor Company: “Trabajar con Pininfarina para ayudar a hacer realidad este proyecto especial ha sido inolvidable y gratificante. Pininfarina, con una herencia increíble en la construcción y el diseño de vehículos, ha aportado su experiencia más reciente a este vehículo. ejemplo de carrocería Ubicado entre el arte y el diseño, va al corazón de lo que Morgan hace mejor y con nuestras tradiciones, dos culturas y más de doscientos años de experiencia unidos por una profunda creencia en los principios de la artesanía, este corazón late más fuerte que nunca. antes de que el automóvil sea revelado al público en la feria The first global in Festival de velocidad de Goodwood (11-14 de julio).