Árbol de Jade: Este es el jarrón adecuado para ello. No puedes equivocarte

Árbol de Jade: La guía completa para cuidar una planta de hoja perenne que también trae suerte y prosperidad.

El árbol de jade (Cassula ovata Syn. Crassula argentea, Crassula arborescens, Crassula portulacea) es una planta suculenta de porte arbustivo y follaje siempre verde, que se puede podar como un bonsái. Es muy ramificado, con tallos gruesos y carnosos que llevan hojas pequeñas, de 2 a 4 cm de largo, ovaladas y brillantes, a veces con bordes rojos.

Las hojas muy gruesas almacenan agua, lo que le permite Para reducir el riego! En otoño, la planta puede estar cubierta de pequeñas flores blancas estrelladas de entre 2 y 8 mm de diámetro. Su longevidad es muy importante: abarca generaciones y puede alcanzar la altura de un hombre con un torso real.

También se cultiva en macetas. mi planta de casa. Cuidado, teme las heladas y la temperatura no debe bajar de los 5-7 grados centígrados. La propagación se puede realizar sembrando en marzo a la vez. La temperatura oscila entre 15 y 18 grados centígrados.pero también es posible coger los esquejes del tallo en una mezcla arenosa, entre marzo y junio: muy fácil.

Árbol de jade: aquí se explica cómo replantarlo

El trasplante y la siembra se realizan en primavera, pero debes saber que esta planta necesita tierra. Bien drenado, ligero, arenoso.Exposición pobre y completa a la luz solar. Las temperaturas ideales son 21°C en verano y 12-13°C en invierno.

No la coloques en una habitación con una temperatura inferior a los 5 grados centígrados, pero puedes pasar el verano al aire libre, progresando poco a poco para que el sol no queme las hojas. No la riegues demasiado porque a la planta le encanta la sequía: Deje que la tierra se seque bien entre dos riegos.No dejes agua en el plato.

Pode, si es necesario, después de la floración para mantener Forma armoniosa de la planta.. Hay alrededor de 150 especies del género Crassula, entre ellas Crassula ovata, argentea, portulacea o arborescens, que es enana con hojas triangulares de color gris verdoso y gris, Crassula socialis (6 cm) con hojas pequeñas con bordes dentados, Crassula muscosa (10 a 30). cm) con hojas de tamaño mediano de color verde mezclado con amarillo, gris o marrón…

Escoge un El jarrón mide unos treinta centímetros.. Cubra el fondo con una capa gruesa de grava de arcilla y rellénelo. Suelo para suculentas. Instale su planta en un lugar luminoso pero alejado de la luz solar directa y intensa. Disfrutará de condiciones secas y temperaturas ambientales moderadas, que oscilan entre 20 y 25 grados centígrados en verano y 12 a 15 grados centígrados en invierno.