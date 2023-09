Milán derrocha mucho: sólo 0-0 con Newcastle | Liga de Campeones

Tres objetivos a alcanzar: olvidar el amargo derbi que perdieron ante el Inter por 5-1, empezar de nuevo y debutar con éxito en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Todas las tareas, los objetivos que el Milán, dirigido por Stefano Pioli, no logró esta tarde, ya que no se recuperó de la repentina y devastadora derrota ante el equipo nerazzurri en el torneo. El primer partido en Europa vio a los rossoneri enfrentarse al Newcastle con un ex grande como Sandro Tonali, un partido que terminó en un perfecto empate 0-0. En los primeros 20 minutos, el Milan realizó seis tiros a puerta, una cifra sin precedentes en los últimos 20 años, según informa el sitio web. Él elige, decide.. Pope siempre estuvo alerta y le negó un gol a Aldo Rossi de Villa. El primer partido de la Liga de Campeones que ya da una idea precisa de cómo será la dinámica dentro del Grupo F, que esa noche también tendrá como campeones al Paris Saint-Germain y al Borussia Dortmund.

el partido – Algunos cambios en la alineación de Stefano Pioli que está lanzando Chukwueze Y Boobyga De 1′. El primer intento del Milán es con Rafael Liao ¿Quién intenta disparar desde 30 metros y termina en el medio de la mano? Papa. El portero Urraca Es un gran protagonista en la primera parte y es cuestionado en repetidas ocasiones. Primero en Pobega desde lejos, luego milagrosamente arriba Jiro, y se sacrificó a quemarropa del francés. Los rossoneri aceleran el motor e intentan atravesar el muro que han levantado Urraca. Krünich De lejos, el Papa está preocupado, pero está Theo Hernández Estuvo cerca de adelantarse con un cabezazo en el siguiente córner. El Milan salta al campo y estuvo a punto de volver a poner el 1-0 con un disparo cercano de Giroud que acaba desviado. El nivel de Rafael Leao también subió, sembrando el pánico en la defensa del Newcastle, pero no logró encontrar el balón final con el tacón, perdiendo finalmente el momento. Pobega alcanza el rebote y dispara el primer gol pero es bloqueado en la línea de gol murphy. Al final del descanso, Calabria Fue amonestado por protestar.

En la segunda parte, Pioli decidió inmediatamente sustituir al capitán rossoneri amonestado: en su lugar entró Alessandro. Florenzi. Un tímido intento de reacción por parte de los ingleses intentando llegar a una conclusión. tonalí. El ex suplente de la Roma también intenta un disparo desde la frontal que poco a poco acaba por debajo. Tras un cuarto de hora inicial con pocas ideas, Pioli se confió pulisic Y Renderizados En lugar de Chukwueze y Bubega. El holandés se vuelve peligroso inmediatamente con su slalom de ataque: el disparo acaba muy débilmente en las manos de Bob. La gran ocasión llegó en el minuto 74, cuando Leao cabeceó un centro de Florenzi: el balón se quedó corto. El Milan empuja, pero choca con la barrera del Newcastle, que defiende el empate anderson Quien rechaza el doble resultado de Pulisic primero y luego Theo Hernandez. Los rossoneri siguen presionando, pero Pope desvía otro disparo lejano para el Milan, esta vez de Giroud. Reijnders también lo intenta desde fuera pero el balón se va alto. Última oportunidad para un equipo de la Premier League con bastón largo ¿Quién encuentra interés? Sportello¿Quién reemplazó al herido? Minián al final.

lesión de maignan