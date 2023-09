Sarri empató en el último minuto gracias al portero – Corriere.it

Un punto ganado con corazón y determinación, y que llegó al final del partido de forma inesperada. entre Lacio Y Atletico Madrid El marcador finalizó 1-1 con gol de Barrios Para abrir el marcador y el cabezazo del portero proveedor, cuando el tiempo se agotó, los biancocelesti evitaron la derrota. Un final emocionante, con un equipo de Surrey que parece destinado a sufrir otra derrota al comienzo de la temporada. Luego, un disparo de ataque del número uno biancocelesti, en el último córner del partido.“Al principio Sarri no quería dejarme entrar en el área. Había confusión y no podíamos comunicarnos – palabras de Providel al final del partido a Sky Sports – Todavía no puedo darme cuenta de que lo estoy disfrutando esta noche. Pero entonces tu mente irá inmediatamente al próximo partido del campeonato. “Estudié a Immobile y sabía que Luis Alberto (asistente) lo pondría en el segundo palo”.