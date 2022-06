Italia deja caer el póquer a Irlanda, los Azzurri vuelan a la fase final

Primer puesto de grupo y gran éxito del equipo de Nicolato. Rovilla, Campiaghi, Pellegri y Qualiata dan el 4-1

En la última carrera del Grupo F para clasificarse para Campeonato de Europa Sub-21 de 2023 losItalia Nicolato gana 4-1 enIrlanda Y le arrebató el pase a la final gracias al primer puesto del grupo. En Ascoli, Zurini triunfó gracias a su penalti en el minuto 20 Rovillaluego doble Ellos cambian a los 34 minutos y pellegri Tres iguales caen en el minuto 46. El penalti de Coventry en el 61 es inútil. La red Codorniz (85′).

ronda clasificatoria paraItalia sub 21 Que separa el pase a las etapas finales deEuropa 2023 en Rumanía y Georgia. Los azzurri regresaron de Ascoli Piceno con la confianza del primer puesto y gracias a los tres puntos que consiguió en su contra.Irlanda (Dependiendo de la clase), evita los partidos de playoffs que tendrán lugar en septiembre. Dos goles en cada mitad y una victoria que es fruto de un excelente recorrido realizado en los últimos meses.

i Nicolás Solo un jugador cambia respecto al viaje a Suecia y confirma el 3-5-2. Sin el lesionado Lovato, el defensa elegido por el técnico azzurri es tornillos. Comienza el rodaje en “Del Duca” en Ascoli. Azzurrini es peligroso desde los primeros minutos de juego: a los 40 segundos Pellegri roba el balón y patea desde un córner cerrado, poniendo en aprietos al portero irlandés. Italia sigue siendo peligrosa. De un saque de esquina a favor de Irlanda viene un rápido revés ante los azules con Ellos cambian Patadas desde el borde del área. Su pelota se va al costado. El partido se emite a los 20 minutos a favor de los anfitriones. Okoli es expulsado en el área rival por McGuinness y el árbitro señala penalti. Rovilla Gira desde el spot y Angola a la derecha de Maher. Italia sube el ritmo de juego y encuentra el doblete que lleva la firma Ellos cambian. El lateral azulgrana marca su primer gol en la selección sub-21 con un buen remate de derecha desde lejos.

En la segunda mitad, Azurini comenzó fuerte de inmediato y rápidamente anotó el tercer gol. No pasa hasta los 40 segundos y Pellegri marca el gol de la victoria con un pase de Campiaghi, tras rebote del portero irlandés. Viti se vuelve peligroso en el minuto 60 de ventaja tras una salida vacía de Maher Pero no puede enmarcar el espejo de la puerta. Y no pasa ni un minuto como lo hace el mismísimo Blue Defender en Smallbone. Dale once metros coventry No te equivoques y vuelve a abrir el juego. El gol, sin embargo, no altera la actitud positiva de Azurini que sigue jugando un papel peligroso en el campo contrario. A medida que pasan los minutos, el ritmo se ralentiza y ambos equipos se sienten cansados. Italia lo intenta hasta el final y en el minuto 85 llega el cuarto gol de los de Nicolato. La acción arranca desde la banda izquierda con Ricci metiendo un excelente balón en el área para Codorniz Embalaje final de la bolsa de póquer.

Nicolato: “Satisfecho, ahora espero que los niños puedan jugar”

“Hay satisfacción sobre todo por el resultado obtenido con un camino desafiante pero estimulante. Agradezco a los 49 jugadores convocados en los últimos meses y los 41-42 que han jugado, este es un resultado realmente importante. Siempre he creído en un equipo, cohesionado, con valores que lo Aman. Tuvimos mala suerte pero fuimos más fuertes que eso también. En 20 partidos de clasificación solo perdimos una vez y tenemos que estar satisfechos con eso también. Ahora espero que los muchachos jueguen, porque en un año la condición deportiva tendrá su peso, se lo merecen, y con un poco de Ánimo podemos descubrir jugadores importantes”. Eso es lo que el entrenador de Sub 21, Paolo Nicolato, dijo a sus micrófonos rai justo después de la victoria por 4-1 sobre Irlanda que clasificó a Azzurri para la Eurocopa 2023.