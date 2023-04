Julia Itoma, jugadora de voleibol Igor Gorgonzola Novara- Corriere.it ha muerto

a Pierfrancesco Catucci

La estrella de 18 años de la selección italiana de voleibol juvenil fue hallada muerta en Estambul, Turquía, donde se encontraba con su equipo tras el partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones.

julia itoma Ella soñaba con convertirse en la nueva paula igoño. Caminó más o menos los mismos pasos que la heroína de azul. Primero, el club italiano y el proceso en las selecciones juveniles, y luegoIgor Gorgonzola Novara Que había perdido ayer por 3-0 en el partido de vuelta de la UEFA Champions League en Estambul ante el Exaxybasi (poniendo dos puntos en el marcador).

Viene de Turquía La noticia de su muerte., en circunstancias que aún no han sido completamente aclaradas. su cuerpo fue encontrado Al amanecer frente al hotel Donde se alojaba el equipo a la espera de un regreso a Italia inicialmente previsto para esta tarde. Según las primeras reconstrucciones Me caí de la ventana de un edificio.. La policía turca investiga su muerte No se excluye la posibilidad de un gesto voluntario.

. Ituma se alojaba con el equipo en el Hotel Volley de Estambul, al lado. Gimnasio Burhan FilikEl edificio en el que tocaron ayer. El joven azul compartió una habitación en el sexto piso del edificio con su acompañante, Julia Varela, quien diría que en un momento se quedó dormida, por lo que no estaba segura de lo que pasó después. El cuerpo de Julia fue encontrado alrededor de las 5:30 de esta mañana al pie del hotel por algunos empleados que inicialmente solo notaron un par de zapatos. La intervención de los paramédicos que confirmaron la muerte y la policía que inició las investigaciones no se hizo esperar. Según una reconstrucción inicial, la jugadora regresó a su habitación poco antes de la medianoche. Después de un largo paseo por los pasillos del hotel entre las 22:30 y las 23:50. Todavía no estoy seguro de qué habría sucedido después, incluso si, según la policía, que tenía fotos tomadas por las cámaras del hotel, la imagen fuera clara. Ahora el cuerpo al Instituto de Medicina Legal para determinar la causa de la muerte de manera indiscutible.



nacido en Milán

en 2004 de padres nigerianos, Ituma llegó a Novara el pasado verano tras tres años en el club de italiaun entrenador federal que compite en el campeonato de la Serie A2 con una selección de los mejores prospectos azules.

Creció con una leyenda. robertlandy simon, el defensor cubano de Piacenza, comenzó a jugar voleibol a los once años. Su altura y destreza física la encaminaron hacia el voleibol después de probar también el baloncesto y a partir de ahí comenzó una trayectoria de crecimiento que ya la ha llevado a ser campeona con la Sub-19 (medalla de oro europea el pasado verano y reconocimiento MVP del torneo) y con el subcampeonato de la Mundial Sub-18 en 2021.

Después de una fase inicial de su carrera como jefa de Spike, Ituma Desde el verano pasado pasé al rol opuesto (como Egonu) y en Novara fue el cambio del experto turco Karakurt. En el mundo del voleibol, se la consideraba lo opuesto a una futura azul, también por los impresionantes números que aportó como pony. Con 192 cm, a los 15 años, tuvo una explosión muscular que le permitió saltar 3,35 metros, una altura que no alcanzan muchas jugadoras de alto nivel. He visto muchas niñas – dijo de ella Danielo Pascual, entrenador de la selección sub-16 con la que ganó la medalla de plata europea en 2020-, pero Julia tiene más que los demás. La primera vez que llegó al Pavesi Center (el polideportivo federal de Milán donde entrenan, juegan y viven las chicas del Club Italia), hizo cosas increíbles. En un año y medio se había convertido en una de las mejores jugadoras de esta categoría.