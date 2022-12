“Aparte de la Juventus, ¿cuál es el verdadero rival del Napoli por el Scudetto?”, ¡hay convicción!

empleado maurice digiovanni Invitada en “La Domenica Azzurra”, que se emitió en OttoCanal. Esto fue lo que se destacó:

“Ocho puntos no es poco pero aún queda mucho por jugarno podemos llegar a señalar que la Napoli Spalletti, una gran orquesta, tiene más hambre y determinación que las orquestas modernas. No se si es mas fuerte que Sarri, la verdadera diferencia radica precisamente en las ganas de salir de Osimhen, Kvaratskhelia, Raspadori y diferentes compañeros. Enero puede ser indicativo más que decisivo. Si Napoli quiere salir ileso o a punto de salir, tendrá que asumir la responsabilidad de estar a un paso de la historia..

El verdadero rival del Milan por el Scudetto es el Napoli: la condena de Maurizio Di Giovanni

Podría ser contra el Nápoles Milán, no la Juventus. En materia legal, solo puedo decir que es espantoso que nadie haya renunciado, ni siquiera en el caso de D’Onofrio, y como hincha y cliente del sistema futbolístico exijo que paguen los que han hecho mal, aunque sea severamente. Hay que estar atentos a los árbitros escandalosos, porque este torneo se jugará punto por punto con competidores, y ‘Maradona’ debe ser nuestra fortaleza, porque Juventus aparte, todos los grandes nombres vendrán al Napoli en un segundo. circular”.

El escritor también habló sobre lo siguiente Mi camino es con Salernitana:”Me parece espantoso tener una rivalidad más allá del campanario, es espantoso que se recurra a un desastre natural que, además, afectaría a gran parte del distrito de Salerno. Cuando dos pueblos hermanos, con la misma cultura, hablando un idioma similar, y separados por 40 km, se insultan de esta manera, es muy triste, es un insulto. Repito el concepto: cuando vienen unos vítores del sur, son los que más me duelen y no entiendo las razones“.