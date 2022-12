Inzaghi y Marotta, ida y vuelta el domingo: tarde para todos los partidos de la Serie B, con nota especial | Mercado

día lejos de Simón Inzaghi. El técnico, que había dado el día libre a su equipo, aprovechó para acudir a Cómo Para disfrutar del desafío entre los lombardos y Regina, su hermano Filippo. También estará acompañado por el CEO del Inter, Beppe Marotta.. Los dos aprovecharon la oportunidad por encima de todo para mirar de cerca John Fabianun centrocampista de Calabrese propiedad de los nerazzurri, que es increíble para todos con goles y más.

Larga espera – Simone Inzaghi pasó la tarde a medio camino entre fan y observadora: por un lado, la intención era apoyar a su hermano Bebo haciendo porrismo en el período previo a ligaPor otro lado, la curiosidad por seguir de cerca al joven de 19 años Giovanni Fabian, que creció en el Inter y explotó este año en la cantera: los cinco goles y las asistencias acumuladas hasta ahora lo dicen todo. Eso sí, el técnico nerazzurro tuvo que esperar hasta el minuto 72 para presenciar la entrada de la pequeña joya, que sustituyó a otro exinterista, Lorenzo. creyendo. Y poco después (¿solo una coincidencia?) aquí viene un gol Hernani Penalti para el 1-0 final a favor de Reggina, ahora a solo tres cuerpos del otro campeón mundial de Frosinone, Fabio grande En la parte superior.

De Inzaghi a Inzaghi – Al final del partido, el entrenador de Reggina, Pippo Inzaghi, habló sobre la visita de Fabián y su hermano: “Simon me dijo que Fabián se está recuperando. Sé que fue en las gradas, Fabián tiene que crecer de a poco. Suavemente haremos que crezca bien. No he conocido a Simon, me alegro de que haya venido, me alegro de que haya visto a una buena Regina ganar un juego sucio”.