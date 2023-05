Lukaku y la pesadilla de la lesión: “Peso 102 kilos, no quiero que me pase como Kompany”

El delantero del Inter contó su calvario: “Me suspendieron 6 meses, pensé mucho: no quiero estropear mi cuerpo”.

enEnterrar nacido de nuevo, Romelu LukakuSobre todo en el último periodo. Tal y como ya hizo en 2019, cuando brilló en su primer año en Italia con Conte desde el banquillo, anotando 34 goles en todas las competiciones.

En la Serie A, primero y segundo clasificado, luego ganó el Scudetto como rey gracias a los 24 goles marcados en ese torneo. En los nerazzurri, Big Rom renace, y en el primer episodio del nuevo documental jefe de los videos One for All reveló sus razones para elegir dejar el Manchester United para aceptar el estadio del Inter.

“Ya no soy feliz en Inglaterra -Palabras de Lukaku- Quería algo nuevo, me faltaba algo, así que me fui. Mi mente estaba en otra parte. Sentí que no podía desarrollarme. te han dado Por eso dejé la Premier League e Inglaterra, porque ya no soy feliz. Así que pensé: ¿ahora a dónde voy? ¡En Italia! Mi familia está feliz aquí ahora”.

Lukaku también habló en el documental sobre la lesión en el muslo que complicó la primera parte de la temporada pero que le enseñó a cuidar mejor su cuerpo.