Leao: Si gano la Champions con el Milan, me peinaré pelirrojo y negro, y el Scudetto será el título más importante»| mercado

Rafael Leao, extremo ofensivo del MilánRespondió las preguntas de los fans en su canal oficial en YouTube. “¿El sueño? Colectivamente, la Champions League. Siempre he soñado con este trofeo y espero algún día lograrlo”.

¿Qué haría si ganara la Champions League?

“Me iba a teñir el pelo de rojo y negro para representar al Milan y al Milan”.

¿Qué es lo más importante que ganó en su lugar?

“El Scudetto. Llevo tres años y medio en el Milan y voy camino del cuarto. Era el título que los aficionados del Milan esperaban desde hace mucho tiempo. Tuvimos una celebración increíble, nunca antes Ha sido como ganar un título tan importante. Creo que ha sido el más extraordinario de mi carrera”.

Si pudieras cambiar algo en tu carrera, ¿qué cambiarías?

“Nada. Tuve algunos malos momentos pero algunos buenos. Esos malos momentos me ayudaron a desarrollarme como jugador y como ser humano. No cambiaría nada. Gracias a esto he llegado a donde estoy y estoy Seguro que también me ayudará a alcanzar mi meta”.

¿Quién fue el oponente más fuerte al que te enfrentaste?

“Thiago Silva es un jugador experto, tiene calidad, entiende muy bien los espacios. La palabra correcta es inteligente. Danilo también es fuerte”.

¿Quiénes son sus referentes o sus héroes?

“Entre los referentes está Cristiano Ronaldo. ¿Campeones? Mi padre”.

¿Quién era su jugador favorito?

Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Robinho y Neymar

¿Cuál fue el partido más memorable de tu vida?

“Sporting Porto. Marqué mi gol en Liga, en un partido en el que se decidió el título. No esperaba entrar, marqué contra Casillas. Este es un partido memorable para mí”.

¿Por qué siempre se ríe?

“Cada uno tiene sus propios tics, su propia forma de manifestarse cuando hace algo que no le gusta. Y yo desde que era más joven siempre he enseñado los dientes y expresado lo que me gusta hacer. Por eso siempre me río pero es algo que no tienes idea que puede suceder naturalmente”. “.

¿Cómo te sentiste cuando terminaste 14º en la lista del Balón de Oro?

“Sinceramente, esperaba estar en la tabla, pero ni siquiera cerca del top 10. Fue muy divertido para mí. A lo largo de los años que he mostrado fútbol, ​​tengo que agradecer a todos mis compañeros, a mi equipo y a la gente que me ha ayudado”. me ayudó a lograr este resultado en el año. Primero, espero estar entre los diez primeros. Creo que el sueño de un jugador es ganar el Balón de Oro. Espero lograrlo”.