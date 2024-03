Emocionante en Valencia: El árbitro pita el silbato para que el balón entre en portería. El enfado del Real Madrid fuera

El acabado es atrevido Valencia-Real MadridEl partido es válido por la vigésimo séptima jornada de La Liga. En un partido en el que el Real Madrid perdía a dos goles y luego logró remontar con dos goles de Vinicius, El episodio más sorprendente ocurrió en los momentos finales del partido.

Vinicius, encantado, explica el gesto del brasileño

Qué pasó – El Real Madrid se lanza al final en busca del primer gol En el minuto 98, lanza un saque de esquina.. En el desarrollo de tiros libres, pudo devolver un centro al centro, pero su propio centro Con el balón todavía en el aire, Jesús Gil Manzano, árbitro del partido, pitó increíblemente el final.por ahora Bellingham cabecea el balón para poner el 3-2.. la meta Sin embargo, no fue designado Porque el partido fue detenido ingenuamente por el árbitro español mientras el balón entraba en la portería. Las protestas del Real Madrid fueron finalmente inevitables Bellingham fue despedido por las protestas. La tensión en el túnel continuó con empujones y enfrentamientos directos en los que participaron numerosos jugadores de ambos equipos.

La reacción del Real Madrid El Real Madrid quiso hacer oír su voz y calificó en un comunicado la decisión de Gil Manzano como “una decisión sin precedentes”. este nota española: “Una decisión arbitral inédita de Gil Manzano impidió que el Real Madrid ganara al Valencia en Mestalla. Cuando el marcador era 2-2, en la última jugada del partido, Brahim entró en el área y Bellingham remató el balón con un cabezazo que levantó”. El marcador se puso 2-3, pero el árbitro anuló el gol. Para anunciar el final del partido mientras el pase aún estaba en el aire, los líderes de la liga merecieron los tres puntos, pero solo consiguieron un punto en un partido que perdieron 2. – 0. Dos goles de Vinny Jr. El partido estaba empatado y finalmente se resolvió por decisión de Gil Manzano”. también carlo anceloti No dudó en hablar del episodio: “No hay mucho que decir. Sucedió algo sin precedentes y nunca me había sucedido antes. Después del rebote, teníamos el balón. Nunca me había sucedido antes y no hay nada más que agregar. Nos dio la roja en Bellingham. Fue molesto .” Porque no hizo ningún insulto. Fue frustrante. Dijo “un objetivo trivial” y esa es la verdad. Si pitaba cuando el portero del Valencia despejaba el balón estaría bien, pero lo permitió y continuó: “Continuó y teníamos el balón. Creo que se equivocó”.

Circuito de Serra en Milán-Spezia – El error arbitral en el Valencia-Real Madrid recuerda que Marco Serra, lo ocurrido durante el partido Milán-Spezia en enero de 2022. En aquella ocasión el árbitro hizo sonar el silbato. Falta del Milan al borde del área (Por la intervención sobre Rebic), sin que se den cuenta La ventaja que debería haberle dado al Milán. júnior Mesías Recibe el balón y marca el gol momentáneo. No verificado Concretamente porque Serra paró el partido. Incluso en este caso, la ira del equipo castigado por la decisión estalló inmediatamente, ya que todos los jugadores del Milan rodearon al árbitro. Serra, consciente del error, se disculpa, pero no se puede comprobar la autenticidad del gol de Messias. Entonces ese partido terminó con una victoria increíble. El gol de Gyasi en el tiempo añadido dio la victoria a La Spezia.