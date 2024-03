Milán hace que Openjobmetis sea imposible de ver en albóndigas

Si la nueva estructura es esta, Dormimos ansiosos. Suponiendo que puedas dormir y cerrar los ojos. allá La primera “actuación” de Openjobmetis sin Hanlan es un desastre inolvidable En el estadio de Milán que literalmente convierte a un Varese muerto en albóndigas, Inobservable (94-63). equipo que 5 minutos después del partido – No es una broma – realmente lo es Fue muy derrotado Y en un área de 40′, no puede Ni siquiera para provocar una reacción, Una cara dura, un motivo para recibir aplausos.

Bialashevsky dice:Esta noche no memorizaré nada» Para la actuación rojiblanca, y al menos en este aspecto, tiene razón. Extendamos la regla a cientos de personas. Quien tomó el auto y viajó bajo la lluvia con cierta esperanza, considerando que en este torneo A veces sucede que el favorito se sorprende. También sucedió hace unas horas con Sássari Sin embargo, ¿quién se topó consigo mismo en Bolonia? Con Varese esto parece prohibido. Ni una sola vez en dos años hemos podido dar un golpe de estado en lo más alto de la categoría porque el equipo rojiblanco, con este sistema, no hace más que jugar a su manera. Con caballería contra Blindado. En lugar de intentar tender una emboscada, haga una distracción, un movimiento sorpresa.

Y así, sin descanso, Openjobmetis acepta intercambios A la defensiva y ven Eclipsado por una mayor fisicalidad Milán, que no sólo controló el disparo, sino que volvió al campo 54 rebotes vs 28. Un hecho que dijo en un momento determinado. 33-7 A Olimpia. Números implacables, un partido doloroso por delante Hugo Besson también estaba desgarradopara quien Por primera vez te deja confundido: Malo como tirador, inestable en la línea, bueno como delantero. Ahora que tenemos la identidad, Úselo por sus atributos. Y no hacer cosas para las que no estaba calificado (léase: patear un balde en el suelo).

Por eso estarán ahí Otros hombres que Pero esta noche tienen Y empeoró, mcdermot y moretti, Mientras que Brown fue inmediatamente eliminado por faltas y Spencer nunca fue expulsado. Nico Mannion se salvó de alguna manera Lo cual al menos encontró su camino hacia la canasta con un poco de continuidad, pero solo lo decimos para que conste.

Ciertamente este equipo, huérfano por Hanlan, Este partido no puede ni debe repetirse ni el miércoles en Nymburk ni… – Mucho menos – Domingo en casa Con Bríndisi. Porque jugando así, la copa se acaba inmediatamente y la redención se convierte en un objetivo arriesgado, y dado el calendario, perder ante Polians sería un desastre.

bola doble

Messina y Bialaszewski, que ya fueron los dos primeros del Milan hace unos años, tienen mucho de qué preocuparse a la hora de formar parte del equipo. Olimpia tiene nueve jugadores (Salen Mirotic, Tunot y Napier, y Flaccadori marca sin jugar).Openjobmetis debe incluir bisontes Librizzi se perdió durante la reactivación de Okeke. Moretti se une a Mannion En el fútbol cinco, EA7 pone a Voigtmann debajo de la canasta contra Spencer. Como siempre, muchos aficionados del Varese a pesar de todo.

el partido

Primer cuarto – La primera parte dura unos minutos y el marcador es 8-6 (hat-trick de Wold, tiro libre y entrada de Mannion). Entonces eso es todo, Varese es una aparición en la niebla. y el consigue 16-0 Gracias a los tres hat-tricks del Milan y a tiros similares, pero repetidamente fallidos, de los hombres de Bialaszewski. Que esta vez acierta en el plazo, pero eso es todo: empezamos de nuevo Con la cabeza gacha hago todo mal (Bison 0/3 por así decirlo) Incluso sin Brown, quien fue rápidamente eliminado con dos silbidos muy cuestionables. Si suena la primera sirena 29-13 Esto es solo porque Manion se ilumina En los últimos 90 centímetros para mover el marcador.

Q2 – Un acceso ¿reacción? De ninguna manera. Seguimos con un cambio: en lugar de dejar un hat-trick fácil, Varese optó por hacerlo esta vez Reúna puñados de acogedoras cestas desde abajo, También resultado de constantes cambios de signos que también favorecen la repetición. Apóstatas Milán. El número por minuto a 20 es terrible: 33-7. Richie hace lo que quiere, Mele también y algunas simples ráfagas ofensivas de McDermott o puntos tempranos de Besson no son suficientes para OJM. Cruza Olympia 50 fácilmente y se detiene. 54-30.

Q3 La única y muy pequeña señal de despertar llega después de unos minutos de confusión en la tercera parte, pero el Milan no necesita mucho para evitar cualquier peligro. Al menos el cuarto Varese recupera la mínima confianza en la canasta (Los 20 puntos anotados es el máximo en la fracción) Pero en lugar de reducir la puntuación, se sigue ampliando: 81-50. En la práctica, después de media hora, OJM está por debajo de los puntos anotados por EA7 a mitad del partido, sólo para ilustrar la tendencia.

el fin – Last Glance sólo es útil para estadísticas. Lo único que es realmente bueno es… Leonardo Okeke regresa a la acción después de 11 meses Con una canasta desde el fondo para coronar su primera aparición con la camiseta del Varese. En la final también hay espacio para virginio Que, al menos, hace el esfuerzo y al mismo tiempo encuentra a Caruso en el otro extremo con algunas canastas después de varios errores. Levantamiento del telónPara 94-63, menos 31. Parece que volvemos al partido de ida contra el Bolonia, con el resultado y (poco) espíritu.

EA7 Armani Milán – Empleos abiertos Varese 94-63

(29-13, 54-30, 81-50) Milán: Lu 10 (3-4, 1-5), Salón 9 (1-5, 1-5), Escudos 14 (2-4, 3-4), Ml 14 (4-6, 2-3), Voigtmann 9 (3-3, 1-3); Bortolani 7 (0-3, 2-5), Marcucci (0-1 de 3), Ricci 19 (6-9, 2-4), Caruso 6 (3-8, 0-2), Haynes 6 (2- 2). Ne: Flacadore. Todo mesina.

Varese: Mannion 19 (4-7, 1-7), Moretti 5 (1-1, 1-4), McDermott 7 (1-3, 1-4), Brown 0 (0-1, 2-8), Spencer 6 (3-4); Olanyo 2 (1-2), Woldensay 3 (0-1, 1-5), Virginho 3 (0-1, 1-1), Bison 8 (1-3, 1-4), Okeke 2 (1-2 ). ). Todos, Bialaszewski.

el revisor: Shaheen, Nicolini, Valeriani.

NÓTESE BIEN. De 2: M 24 – 44, 5 13 – 27. De 3: M 12 – 32, V 7 – 34. Tel: M 4-4, T 16-20. Rebotes: M 54 (18 paradas, Ritchie 10), D 28 (6 paradas, Mannion 7). Asistencias: M 25 (4 contra 4), D 13 (Manion 5). Perdido: L10 (Richie 2), F9 (Bison 4). Recuperados: M6 (Ricci 2), V4 (Moretti 2). Errores de salida 5: ninguno. Artístico F: Richie. Espectadores: 9.961.