Apertura del VAR, Roque: “Estuvo bien anular el gol del CDK y luego el penalti del Inter. Mal…”

Gianluca Rocchi, coordinador de árbitros, comenta a cámara lenta los últimos episodios de la Serie A, incluidos los del Inter Atalanta. Empezando por el gol anulado a Bérgamo por Miranchuk: “El brazo está en una posición objetivamente antinatural, la OFR se realizó minuciosamente para demostrarlo. Si hubiera sido un toque directo del goleador, habría habido una anulación. “Estaba en casa y tenía miedo de que me preguntaran. Una entrada que ha sido una lucha en el juego y lo seguirá siendo. “Entiendo que algunas decisiones que se ponen bajo la lente del VAR causan un poco de discusión, pero si tuviera que hacer un análisis fotograma a fotograma, la valoración es ciertamente correcta”.

Esta es la idea sobre el penalti concedido con ayuda del VAR a los nerazzurri por una mano de Hateboer: “Levantar la bandera es un error muy grave para mí, porque con los chicos presiono el botón del cronómetro”. Claro, damos un voto negativo independientemente del momento, porque en el fútbol moderno no puedes permitirte el lujo de poner el VAR en fuera de juego. Enhorabuena a Colombo por no hacer sonar el silbato y tomar las decisiones, permitiendo que el VAR interviniera con un penalti correcto. “Lamento decir eso, hablé de ello con calma con el niño y ese es un error que no podemos cometer”.