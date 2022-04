Pinamonte: "Quiero uno grande. Que emoción los cumplidos Zhang: Respondí..."

El delantero propiedad del Inter y cedido al Empoli, protagonista ante el Napoli en la última jornada

Alejandro de Felice

Andrés Pinamonte Brilla con la camiseta Empoli. El doblete de Toscana en pocos minutos en la remontada del domingo ante el Napoli volvió a apuntar a poner de relieve al delantero del Inter. La promoción de 1999, que alcanzó los dos dígitos en la Serie A por primera vez en su carrera, concedió una entrevista a los micrófonos de La Gazzetta dello Sport.

“Al principio quería al menos igualar mi récord de cinco goles, comencé a perseguir números dobles durante la temporada. Soy una persona que mira los hechos y piensa paso a paso: quería los cinco goles, pero por dentro sabía que era posible subir el listón aún más alto. Lo logré y estoy agradecido “.

Lo hizo tras un partido épico. Dos goles al Napoli en el 7′ y recuperado bajo el diluvio.

“Cuando piensas en un día perfecto, imaginas un domingo como este, un partido como este. No hubo nada negativo, una mezcla de sentimientos y felicidad frente a nuestra multitud de fiesta. Son sentimientos que se quedarán dentro de todos nosotros por mucho tiempo”. mucho tiempo.”

El presidente Corsi dijo que había recibido los elogios de Marotta para ella.

“Sí, después del partido me llevó a un lado y me dijo. Ese cumplido me encendió, pero luego llegaron otros mensajes que me hicieron muy feliz. Me escribieron el presidente Zhang y el director deportivo Ausilio. Realmente emocionante. Les respondí lo mismo a ambos”. de ellos: “Espero que esta dualidad resulte importante para que el Inter vuelva a ganar el Scudetto…” “”.

“Skriniar me llamó y también estaba enojado porque no respondí de inmediato, pero todavía estaba en el vestuario. Tengo una relación muy fuerte con el Milan, él realmente se preocupa por mí. Luego me escribieron Bastoni, Barilla, Perisic”. , Darmian… Tengo suerte porque creó fuertes lazos, a menudo nos escuchamos aunque ya no estemos cerca.”

“Aún no tengo una idea exacta, es bueno ver que mi nombre empieza a cambiar, es un placer después de tantos sacrificios. Trato de no escuchar demasiado los rumores, para bien o para mal, pero en el En el pasado he recibido críticas, nunca me he vuelto a ver”. Saber que tengo fans en Italia y en el extranjero me anima a hacer más y más para asegurarme de que también puedan aumentar los clubes participantes: así tendré más opciones cuando sea viene a decidir mi futuro.”

Entonces, ¿cuál será el siguiente paso para Pinamonte?

“Convertirme en un jugador importante en un equipo importante. Sin quitarle nada al Empoli, siempre estaré agradecido por la oportunidad de mostrarme. Pero dentro de mí sé que mi objetivo es seguir creciendo y esperamos lo más importante”. etapas: como un campeón, ya no como un estudiante extra.”

“No ir al mundial fue un golpe muy duro para todos. Pero tenemos que empezar de nuevo: en Italia hay muchos jóvenes que están listos para asumir el futuro de la selección, y yo me siento listo para ser parte de Un nuevo ciclo de la selección azul: este año he crecido y no he puesto límites. Entrar en la selección será un nuevo objetivo, a partir de la próxima temporada”.

Ya están sus amigos Bastoni, Zaniolo, Scamaca y Tonali.

“Crecí con ellos en la Under blue, tenemos muchas buenas experiencias y obtuvimos excelentes resultados, sería bueno poder arreglar ese grupo en la primera selección y dar alegría y satisfacción a todos los italianos. Mancini tampoco está Miedo a tirar jóvenes: si uno trabaja bien Bueno, trabajó mucho, mejoró, no hay edad para la selección”.