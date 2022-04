Rumores sobre el noviazgo de Brozovic con Wanda Nara: “A partir de ahí Icardi se separó del Inter”

La esposa del delantero argentino en el juicio de Milán por difamar a Fabrizio Corona: “Esta historia nos trajo problemas dentro y fuera de la familia”

De ese artículo “que denunciaba todas las cosas mal, empezaron los problemas y Mauro entonces tuvo que cambiar de equipoEnterrar Él también lo hizo sopesar esta situación y le dijeron que él también tenía que cambiar de abogado y que ya no debería tener abogado”. wanda naraesposa y abogada Mauro Icardiel exdelantero nerazzurro y ahora en Paris Saint Germaindeclara como parte civil en el juicio por difamación de Milán contra el ex “Rey de los Paparazzi”, Fabricio Coronasobre “Pieza” para el mes de febrero de 2019 en su sitio web”Revista Rey CoronaEl “titulado” Mauro Icardi se divorcia de su esposa – Wanda Nara engañó a su pareja marcelo brozovic.

Nara, la ex corista argentina, ante la jueza Elisabetta Caneveni con la cuarta sentencia, explicó que la difusión de este artículo creó “sufrimiento y sufrimiento en la familia” también porque “tengo 5 hijos que iban a la escuela aquí en Milán en ese momento. ” A partir de ese momento, agregó, “Y comenzó el gran abismo” entre Icardi, “la afición, el club y los directivos”. Y nuevamente: “Somos una familia tradicional y esta historia nos trajo problemas dentro y fuera de la familia”. Y ha querido subrayar que “sigue siendo la abogada de mi marido, aunque a mí no me resulta fácil ser abogado”.

Al salir del tribunal, Nara dijo a los periodistas que se espera “justicia” en este juicio y que “Milán es nuestra casa” para ella e Icardi. En la siguiente audiencia del 25 de mayo, Brozovic también fue parte civil asistida por el abogado Danilo Bongiorno, Icardi, parte civil como Nara y siempre con el abogado Giuseppe Di Carlo, y también Iván Perisictambién centrocampista del Inter y vigilado.

El fiscal había pedido inicialmente que se cerrara la investigación, pero Brozovic, con la ayuda del abogado Bongiorno, se opuso y así llevó al juicio al ex agente fotográfico, quien fue defendido por el abogado Ivano Chiesa. Entre otras cosas, está en marcha otro juicio en Milán contra tres periodistas acusados ​​de publicar noticias sobre la relación entre Nara y Brozovic, lo que está mal para ambos. Hicieron juicios y sacaron a la luz partes civiles, como el propio Icardi.

“Nadie puede entender de dónde sacaron esta historia falsa – dijo Nara – mientras estuve con mi esposo durante 6 años, ni siquiera obtuve el número de Brozovic, ni siquiera era alguien con quien salíamos como entre amigos en el equipo y en lugar de Entonces, el artículo hablaba de mensajes entre él y yo”. Como escribió el diario Corona en Internet que Brozovic sufrió “ataques violentosDe Icardi: “Icardi era el capitán -explicó Nara-, nunca fue agresivo con nadie”.

Esta noticia “fue recogida en muchos diarios en Internet, incluso en Argentina, y difundida por todo el mundo y solo puedo decir que no es cierta”. Repitió la situación de que “nos hizo sufrir, yo era su agente, y lo sigo siendo, y tuve que buscarle un equipo, ya no le va bien”.

Sobre la pregunta específica planteada por el abogado Bongiorno, Nara dijo que “no tenía relación” con Brozovic. Por otro lado, el abogado de Corona le preguntó a “Intersta”: “Pero no pasó que se los quitaron insignia de capitán ¿Por razones técnicas relacionadas con su desempeño? “No, no lo creo”, dijo ella.