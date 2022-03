Turquía – Italia 2-3, Report Cards – Donnarumma en una montaña rusa. Raspadori, goles y lamentos

Resultado final: Turquía – Italia 2-3

Boletas de calificaciones de Italia (por Raimondo De Magistris)

Donnarumma 5 – Jeju, ¿qué está pasando? Si no está tranquilo, como ahora está claro, confíe en él independientemente de la perseverancia. Intercambia faltas con excelentes paradas, y es una actuación entrecortada que Mancini debe considerar: su corta edad está bien, pero precisamente porque es joven y no puede ser criticado cuando no está en su cabeza.

Di Siglio 5.5 – Más velado que Biraghi, sólo piensa en reducir a sus partes a los descendientes de los turcos. Y ella tuvo éxito.

inmaduro 6 – A diferencia del capitán, no comete errores: es meticuloso cuando se le pide.

Chiellini 5 – Retroceda y perderá bajo el objetivo intradiario de 0-1. También cometió un error en la segunda parte, pero por suerte para él, Donnarumma se puso los guantes en un tiro libre de Calhanoglu. de 76 picas sv

Biraghi 6.5 – Mancini no estaba contento con su trabajo de 30 minutos: recupera, corrige y muchas veces agita los brazos. Luego, sin embargo, de su centro sale el volado y tras ese trabajo también mejora su rendimiento: también está su mano en el segundo gol de Raspadori.

Pesina 5.5 – evanescente. Más que prestar atención al punto, muchas veces da la impresión de jugar por el bien del juego, lo cual falla. Desde 77 Sensi sv

cristian 6.5 – Tiene la ventaja de encontrar el gol cuando Turquía tiene el control total del juego, un gol que socava las certezas de los anfitriones y cambia la cara del juego. Desde 77 localli sv

Tonales 6.5 – Pierde algunos balones pero recupera más. Tienes una gran ventaja para nunca desconectarte del juego.

Zaniolo 5.5- Las ganas de lucirse están presentes, el resto es un poco menos. Experimenta el partido cada vez que pones el balón entre sus pies: el desenlace es inapreciable. Desde 46 Zaccagni 6.5 – Está en gran forma y lo vimos de nuevo esta noche. Gol 1-3 nacido de su centro.

Skamka 6 – Incluso en una noche sin goles, demostró ser más adecuado para el partido de Mancini: está involucrado en las maniobras, está en el corazón del juego de ataque.

Raspaduri 7.5 – ¿Por qué entró solo en el 64 contra Macedonia? Está bien que todos estén bien después, está bien que solo los que no cometen errores… pero precisamente porque Mancini entrenó a estos muchachos durante una semana: fue muy difícil ver que el delantero del Sassuolo tenía un paso más en comparación con los titulares del día jueves? desde 89 Bonucci sv

Roberto Mancini 6 – Tiene el coraje de cambiar y las elecciones lo recompensan, pero es lamentable que ahora ya no lo necesite. Raspaduri, el más apto, responde con un suave pavoneo. Tonali en el medio del campo marcó la diferencia, y Zakani, que ingresó en el puesto 46, confirmó su excelente momento de actuación.

Boletas de calificaciones de Turquía (por Andrea Peras)

Carpeta 5 – Se ve inseguro en las salidas altas, perdone al árbitro por el resultado de que Chiellini se mete en la portería. En el 2-1 falló la demora, entregando efectivamente el balón a los Azzurri.

Ozan Kabak sv – A los pocos minutos para él, sale del campo con un problema muscular. Desde 10 Ayhan 6 – Se resfría por la herida de tu magdalena, hace su trabajo sin mancharse.

Demiral 6 Los encabezados están todos en el centro del área. Cierra el camino a Scamaka, que conoce muy bien. No puede contener a Rasbadore, que estaba en la red 2-1, pero las responsabilidades no son para él.

Soyuncu 6.5 – Usa tu cuerpo en el centro del área para detener los ataques del equipo italiano. También aparece en una bajada ofensiva que muestra buenas jugadas como la ayuda para el 2-3 de Dursun.

Mulder 5.5 – Por su parte, Biraghi empuja persistentemente y este es un buen duelo. Se le acabó el tiempo al extremo de la Fiorentina con motivo del partido 3-1 firmado por Rasbadori.

Tokos 5.5.1 Empieza bien haciendo mucha intensidad en el centro del campo y recuperando buenas dosis de balones con intensidad. Sin embargo, su desempeño se vio empañado al ser fácilmente vaticinado por Tonali en la acción que derivó en Azul 2-1. de 63 ozkan 6 – Entrar y hacer su trabajo sin manchar.

Calhanoglu 6.5 Hereda la insignia de capitán de la leyenda turca Burak Yilmaz. Se enfrasca en un duelo con su excompañero de época Milan Donnarumma que primero vuela para desviar un tiro lejano a córner y luego rechaza la falta desde la frontal con otra buena entrada. A partir del 78′ Antalya sv

r Yilmaz 6 – Corre por el carril izquierdo y pasa de una fase defensiva completamente cautelosa a la de ataque en la que aparece habitualmente. Buena diagonal dentro del área. Desde 64′ kotlo 5.5 – Tendencia a la fase ofensiva más que la anterior, pero no deja huella.

menos de 6.5 – Al igual que Trajkovsky hace cinco días, un ex futbolista italiano sigue sancionando a nuestra selección. Se mueve rápidamente sobre Chiellini en el área y no es muy preciso para deducir qué cometa está penetrando Donnarumma.

Actualizar 5.5.1 Se mueve mucho en todos los ámbitos con su calidad de bola y cadena. Intercambia mucho con sus compañeros, pero con el paso de los minutos baja la tensión y el equipo sufre. Desde 64′ Dursun 6.5 – Entrar para dar fuerza física al conjunto atacante. Reabre el partido con un toque cercano y se acerca al trío con un cabezazo soberbio que atajó Donnarumma.

ONAL 5 – Baja mucho y coge el balón en el medio del campo. Un estreno perfecto para la Under marcando el gol de la supremacía turca, entonces siempre dominada por la defensa azul. A partir del 78′ Sinik sv

Stefan Koontz 5.5.2 Al igual que Italia, Turquía también es una gran decepción en este clasificatorio mundial. No empezó mal encontrando la ventaja con Under, pero luego tuvo que ceder ante los silbidos de la afición de Konya.