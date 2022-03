Nápoles en Cambiasso, el cliente habla: “Giuntoli lo hizo”

para Radio Marteal enviar La rejilla se hinchaIngrese el agente giovanni bia. En el discurso se tocaron varios temas: desde la no clasificación de la selección italiana para el Mundial, hasta el futuro de uno de sus asistentes más importantes, el lateral del Génova. andrea cambiassoGran sorpresa para este torneo y autor de su primer gol en la Serie A ante el Napoli.

Italia sin la Copa del Mundo: “Los jóvenes no tienen ocasiones y salidas de segunda división para arriba. A Mancini también le cuesta hacer la convocatoria, habrá 30 clasificados y ha elegido a los peores. Necesita Valoramos a nuestros hijos Y no vayas a buscar a los extranjeros, que probablemente marcan una diferencia del 10% en Italia. Ya no tenemos entrenadores y formadores. Mi historia es hacer criando a la juventudY no para mediar. Quien decida las reglas debe entender dónde están los temas críticos. Sin embargo, quienes deciden hoy son solo las personas que practican la política, y no son capaces de esquivar.

Cambiasso, agente revela: ‘Giuntoli lo ha estado buscando durante años’

en Cambiaso: “Para que quede claro, es un paolo maldiniPuede jugar por izquierda o derecha de forma independiente como lateral o quinto en el mediocampo. Nocivo y suave. Sé que está recibiendo mucha atención, así que creo que debería ser parte de la nueva elección. Sus opiniones y recetas, Italia necesita jugadores así. Fuimos a naturalizar a algunos jugadores y no tenemos un gran lateral en este momento, para mí.Será uno de los defensores plenos de la selección los próximos 10 años“.

Sobre la posible salida de Cambiasso: “Ya veremos en junio, así que eso sucederá. Giuntoli ya lo había estado buscando durante años pero no pudo conseguirlo y se fue a Empoli. el chico Muchos equipos asistieronTenemos que establecer con el club lo que es mejor para todos. es un Plazo 2023A ver qué pasa a final de año. La propiedad es ajena, tal vez tengan visiones diferentes a la nuestra, ya veremos. Quiere a Cambiasso ahora salva a genovaTodo lo demás vendrá después”.