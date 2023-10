Sigue la rueda de prensa y la entrevista previa al partido Italia-Malta

Luciano Spalletti regalos Italia-Malta. El técnico italiano habló en rueda de prensa desde barry En vísperas del importante partido de clasificación para Campeonato de Europa 2024Y el capitán también está con él. Gigio Donnarumma. Lea las entrevistas y todas las palabras sobre la selección nacional y Estado de las apuestas.

Donnarumma y el miedo a perder la camiseta titular

“¿Tenía miedo de perder la camiseta con Vicario o Providel? No, definitivamente no. Siempre entreno al máximo, luego las decisiones son del entrenador pero nunca he tenido miedo de nada. Siempre trato de trabajar lo más duro posible”. Puedo y por esto.” Como estoy tranquilo, la decisión es del entrenador”.

Donnarumma y Spalletti

“Agradezco a Spalletti sus palabras. Tiene razón: siempre hay que trabajar el talento, eso es lo que siempre he dicho y creo que siempre hay que crecer. Nunca llegamos, trabajar el talento es lo más importante para nosotros”. “. “He mejorado aún más. Esos días definitivamente no fueron fáciles, pero con la ayuda de todo el equipo fue más fácil”.

Donnarumma, capitana de la selección italiana

“El brazalete de capitán es un motivo de gran orgullo. Llevar la camiseta azul es realmente un honor y un sueño para todos los chicos que la persiguen. Llevar el brazalete de capitán es un honor inexplicable. Hemos iniciado un camino e intentando ganar cada partido. “Es nuestro objetivo: estamos constantemente siguiendo al entrenador, entrenando intensamente, pensamos partido tras partido, y ahora pensamos en mañana, que será un partido difícil como cualquier otro. Tenemos que estar ahí con la mente sana”. Intenta recuperar estos tres puntos. Luego pensaremos en el partido contra Inglaterra, que será difícil pero iremos a ganar”.

Donnarumma y Buffon

“Tengo grandes sensaciones aquí, siempre es bueno estar de vuelta aquí. ¿Objetivos para el futuro? Siempre trato de dar lo mejor de mí, entrenar bien, estar disponible para el equipo, el cuerpo técnico y el entrenador. Intentaré conseguirlo”. Tantos partidos como sea posible, nadie puede saber dónde estaré”. Terminaré, pero siempre haré lo mejor que pueda. “Si me comparas con las apariciones de Buffon, estamos hablando de alguien que hizo historia y fue el mejor. Será difícil, pero haré todo lo posible para acercarme a él.

Donnarumma en el caso de las apuestas

“Han sido 24 horas difíciles, pero eso definitivamente no afectará al equipo ni a nuestro progreso. Estamos concentrados en entrenar, en jugar, y por eso pensaremos en el partido de mañana: estamos completamente preparados para hacer todo lo posible para ganar”. el título.” “El partido, y esto no afectará la moral del equipo.”

Spalletti: hablé con Mourinho

“Con Inglaterra, debemos encontrarnos con Orsolini, Berardi, El Shaarawy y Zaccagni. Estamos en condiciones de hacer todo lo que podamos, incluso mañana: tenemos dos de los tres delanteros que también pueden jugar en la izquierda”. Puedo hacer eso y El Shaarawy vino y me explicó que aprendí el entrenamiento que hizo y también hablé con Mourinho. “Estamos en un buen lugar y estamos contentos”.

Spalletti en Chiesa

“¿La Iglesia? Sucedieron muchas cosas que resaltaron el tipo de relación que queremos con el club: enviamos jugadores que estaban parcialmente lesionados para nosotros, luego fueron al club y jugaron de inmediato, marcaron un gol y luego sucedió”. Sucedió que no jugaba en el club, vino y lo intentó: Zaccagni probablemente completará lo que esperábamos que sucediera con Chiesa, es decir, estará disponible para el partido del martes. Chiesa lo intentó hoy y estaba al 30 por ciento de su potencial: “Sentía un poco de dolor: era inútil esperar. Hoy tenía que entrenar al 60/70%, mañana entrenaría duro y pasado mañana estaría muy fuerte para poder jugar. Necesitamos constancia, se sintió muy decepcionado”. “Zaccagni hizo lo contrario, hoy estaba bien y le pedí que viniera: hizo el entrenamiento que tenía que hacer, si hubo un progreso normal en comparación con lo que vieron sus médicos, él Probablemente estaría disponible mañana”. Martes”.

Spalletti con su selección

“Elegí a los jugadores que están aquí porque el presidente me dio esta oportunidad. Son jugadores muy fuertes: todos tenemos ambiciones extraordinarias y me lo demostraron esta semana. El campo es importante, y eso es lo que hacen en estos torneos: ” Todos están en buenas condiciones y me muestran crecimiento. Durante la semana trabajamos como si fuéramos un club: no estoy de acuerdo con que el entrenador de la selección deba dirigir. “Cada uno debería gestionar, el entrenador quiere que haga algo diferente. También debería saber cómo entrenar durante esta semana”.

Spalletti sobre Zaniolo y Tonali

“¿La cuestión de Zaniolo y Tonali? Ahora intentaré profundizar más, pero no podemos quedarnos estancados en esta situación. Necesitamos avanzar, hemos tenido todo el día para poder analizar esto y conseguirlo”. Sentirse molesto y confundido. Pero mañana tendremos que ir y actuar: este asunto debe dejarse de lado. Lamentablemente para la situación creada no hubo otras soluciones, más que permitirles el acceso a sus seres queridos, hogares y situaciones laborales. En este tipo de situaciones nos sentimos bien y espero que puedan aclararlo todo, puedan demostrar que no están involucrados y volver con nosotros: son dos futbolistas muy fuertes. Después de trabajar con ellos la primera vez y con su disponibilidad esta semana, me di cuenta aún más, por ejemplo al eliminar algunos de los vicios de Zaniolo en el campo, de lo fuerte que puede ser.

Spalletti: “Donde comienza la asunción, comienza el crecimiento”.

“Cuando empiezan las suposiciones, empieza el crecimiento. El peligro es que alguien piense que el juego está en juego, pero hay que merecerlo. Tenemos que desarrollar un fútbol que queremos que todos vean. Enviamos mensajes y hablamos por teléfono incluso durante los descansos. y trabajo.” “Hemos mejorado a nuestro mejor nivel: tenemos que repetir lo mismo. Malta hizo un buen partido en el partido de ida, a pesar de la derrota, y para nosotros es un partido que hay que ganar. No podemos recuperar estos puntos en otro partido. El equilibrio es clave”.

Spalletti y el regalo de la selección

“Nadie nos impuso nada, lo elegimos todo, queremos ser un equipo serio. Luego se les dice algo dentro del vestuario, pero explicar algunas cosas es un intento de hacer reflexionar a la gente sobre su comportamiento. Cuando podemos hacerlas Piénsalo”, reflexiona. En los vicios que se han creado, ya hemos hecho lo mejor que hemos podido. Hay que decir cosas desde dentro, hay muchos jóvenes que quieren vivir lo que nosotros vivimos y no podemos, debemos darnos cuenta del regalo que hemos recibido. Si alguien no sabe reconocerlo, es algo que hay que abordar. Hay muchos jóvenes que enfrentan dificultades en todo el mundo y que no experimentan estos privilegios. Con estas ideas estamos en un buen lugar y mañana estaremos listos para que ustedes actúen”.

Spalletti en Buenaventura

“¿Bonaventura en lugar de Tonali? ¿Por qué no hay lugar para Bonaventura? Está jugando un gran fútbol y está demostrando su madurez porque es un chico inteligente que puede crecer. Realmente merecía ser convocado la última vez. “Puede ser titular. de lo contrario no quiero hablar de esta situación. ¿Qué pasa si llamo a otra persona? “Tendré que enviar uno a las gradas… Tenemos 5 mediocampistas permanentes y Udoji”.

Aficionados de Spalletti y Bari

“¿Un vaso medio lleno? Normalmente no hay otro partido en el que puedas recuperar lo que dejaste en otro partido, todos son fundamentales en todas las competiciones. Descubrir nuestra fuerza es mucho más importante que darnos cuenta de nuestra fuerza en Malta e Inglaterra. Sólo cuando Si nos damos cuenta de dónde queremos ir y quiénes queremos ser, estos equipos ya no serán un obstáculo para ir y llevar alegría a todos los que nos aman. “Mañana habrá un estadio lleno y Barry ha respondido de una manera fantástica y les agradecemos inmediatamente por toda la calidez”.

Spalletti y el caso de las apuestas

“¿El caso de las apuestas? No podemos quedar atrapados en lo que pasó anoche. Estas cosas no dependen de nosotros”.

