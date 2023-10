Apuesto a que decenas de futbolistas más están en peligro. Uno será de la Juventus

Un segundo jugador de la Juventus (Segunda División) y al menos otros diez jugadores estarán en riesgo en la investigación por apostar en plataformas no autorizadas. De los tres que ya figuran en el registro de sospechosos – Niccolò Fagioli, Sandro Tonali y Niccolò Zaniolo – la brigada móvil de Turín confiscó teléfonos móviles y tabletas para controlar los movimientos de apuestas y las conversaciones de chat que podrían ampliar aún más la lista. De los jugadores participantes. Éste no será el foco principal de la investigación abierta hace unos meses por la Fiscalía de la capital piamontesa: la fiscal Manuela Piedrota quiso poner de relieve una ronda de apuestas paralelas e ilegales a través de plataformas online que servían de puerta de entrada al dinero. blanqueo o -obviamente- que no puede aparecer como un simple apostador corriente. Entre ellos, han aparecido en escena algunos futbolistas que, debido a su incapacidad para concentrarse en su disciplina (según el artículo 24 del Código del Deporte), corren ahora el riesgo de multas y descalificación también a nivel deportivo.