Los 30 jugadores de 5 empresas implicados en apuestas ilegales, los sitios y la fuente de Fabrizio Corona: “Es tío de un exjugador del Inter”.

Treinta nombres de jugadores implicados en apuestas en plataformas ilegales. Algunos de ellos apuestan al menos un millón de euros en un año y medio. En la fiscalía de Turín, Niccolò Zaniolo y Sandro Tonali no apostaron sólo al póquer y al blackjack. Mientras que los investigadores, además de Nicolo Fagioli y los funcionarios electos, proporcionaron a la Fiscalía pruebas generales sobre otros siete futbolistas. Sin embargo, todavía no ha surgido suficiente evidencia. Por este motivo, actualmente no hay otros nombres inscritos en el registro de sospechosos. Ni siquiera Nikola Zalewski. Mientras que Fabrizio Corona dice que hay diez futbolistas y 5-6 agentes y en la historia también hay garitos de juego secretos. También aparece el nombre de un DJ romano que habría servido como contador de apuestas.

el topo

Corona habla hoy con Corriere della Sera. La Fiscalía de Turín lo escuchó como persona conocedora de los hechos antes de entregar la notificación de investigación y la orden de confiscación del teléfono a Tonali y Zignolo. “Lo contaré todo hoy en el programa de Nunzia Di Girolamo inmediatamente después del partido”. “Mencionaremos más nombres y revelaremos la fuente de la noticia. Es tío de un exjugador del Inter de la era Mourinho y amigo íntimo de Mario Balotelli. Mario es amigo mío, ha estado aquí varias veces y quedó impactado por la evidencia que le di. El tío dice que su sobrino se mudó a Roma y abrió un garito. ¿Hay alguien más de la selección nacional? También hay presidentes…” Hay cinco equipos involucrados en total. Si bien es importante desde el punto de vista forense tener en cuenta que los jugadores no han sido acusados ​​de fraude deportivo, lo que significa que no hay pruebas al respecto por el momento.

Cuatro jugadores de la Lazio y un exjugador del Inter

segundo La realidad cotidiana Corona podría haber aprendido el nombre Zalewski (no investigado, ed.) de círculos cercanos de influencers rumanos del fitness y el tatuaje. Cuatro jugadores de la Lazio y un exjugador del Inter son los otros nombres que se espera que se vayan pronto. Los investigadores descubrieron que muchos sitios de apuestas sin licencia de la AAMS, el organismo monopolista del gobierno, se están utilizando para lavar dinero. Estos sitios incluyen Worldgame365.me y evoz9.fx-gaming.net. Estos son los que utilizan los jugadores investigados.

Alguien iba a gastarse un millón de euros en poco tiempo. Todas las pistas apuntan a Fagioli. República Se sabe que hay 30 nombres en las tarjetas. Explica que precisamente por el endeudamiento, el jugador de la Juventus dudaba de Tonali y Wozniolo. Fagioli es quien proporciona los datos de contacto de las casas de apuestas. La policía está trabajando en la conversación que mantuvo el jugador con los investigadores. Algunos de ellos son de la Liga italiana. También hay un compañero de equipo, aproximadamente de su misma edad. No hay otro Azuri.

Cómo funcionan las plataformas de apuestas ilegales

Las plataformas de apuestas ilegales están llegando con la ayuda de Telegram. impresión Explica que los episodios se recopilan a través de los canales de redes sociales de forma segura y lejos de los ojos de la policía. Telegram te permite crear una serie de canales que te dirigen al canal correcto. El canal suele ser privado y sólo los administradores pueden publicar mensajes. Las apuestas suelen abrirse por la tarde. Los administradores proporcionan dos enlaces: uno para enviar un mensaje privado al administrador, informándole cuánto quieres apostar, y el segundo indica las instrucciones. Puedes donar dinero “Paga 300€ por juego” o “Envía el 10% de las ganancias”. Si eliges la segunda opción, el administrador te informará “cuánto quieres apostar y en qué sitio jugaremos”. Todo ello para “anticipar los problemas de control” y “maximizar la cooperación”.

caso bufón

siempre República Se anunció que junto a los documentos de la investigación había información de la Guardia di Finanza sobre Gianluigi Buffon. Leemos: “En 2006, la Fiscalía de Parma acusó a Buffon de apuestas deportivas ilegales, en violación del artículo 4 de la Ley 401”, lo mismo de lo que hoy se acusa a los futbolistas italianos. El Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento tras comprobarse que “el importe de las apuestas de Buffon alcanzaba los 2 millones de euros”. Un amigo de Parma ha añadido el dinero de la apuesta a sitios especializados para evitar que el nombre del jugador aparezca directamente. Buffon dijo que nunca había apostado por la Juventus ni por ningún otro equipo italiano. Pero admitió que era un jugador entusiasta en diversos sectores: casino, billar, cricket, y que apostaba en fútbol extranjero y otras disciplinas. Porque en Italia fue posible hacerlo”.

La madre de Zaniolo.

La investigación comenzó en una casa de apuestas de Turín que también tenía un canal de apuestas ilegal. Tonali pidió ser interrogado por los investigadores. Mientras que Faggioli, con la ayuda de los abogados Luca Ferrari y Armando Cimbari, parece decidido a llegar a un acuerdo en el ámbito deportivo. Antes de que el Ministerio Público lo remitiera a la Asociación de Fútbol. Ayer Corona también cuestionó a Francesca Costa, la madre de Zaniolo. Ella tampoco se encuentra entre los sospechosos. El ex fotógrafo VIP afirmó entonces que procedía de “Italia, o mejor dicho, de La Spezia”. Tiene 12 años de prisión a sus espaldas. El expediente de investigación contiene un número de registro que data del año 2022. Fue entonces cuando agentes de la División de Crimen Organizado encontraron este “hilo”, entre las apuestas y el fútbol. Los investigadores dicen que la parte sobre los futbolistas no es la más importante de la investigación.

Lea también: