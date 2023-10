Juventus, te falta líder y Chiesa no puede serlo. ¿mercado? dos nombres

¿Adónde podría llegar esta Juve?

“Todos en la Juve, desde John Elkann hasta Max Allegri y Cristiano Giuntoli, dicen que el objetivo es terminar en cuarto lugar en la Liga de Campeones de la próxima temporada. Pero ten cuidado…”

¿Con qué lógica?

“Decir que el objetivo a conseguir es entrar en la Liga de Campeones entrando entre los cuatro primeros, no significa que no puedan alcanzar el primer puesto. Me parece que es una estrategia de comunicación para quitarse la presión y no asumir la responsabilidad de tener que ganar el campeonato, aunque en el fondo quieran ganarlo. Pero para alcanzar el Scudetto se necesita algo más.».

¿Qué en particular?

“Mayor continuidad y audacia en el juego. La Juventus ha conquistado muchos puntos en la clasificación hasta el momento: seamos claros, esto es una ventaja y hay que reconocerla, pero aún no es suficiente para alcanzar el primer puesto. Debe tener una mayor conciencia de su propio potencial. Te daré un ejemplo…».