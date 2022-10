Fórmula 1 – Talento de Verstappen, Hamilton y Leclerc frustrados, aplausos para Alonso y Vettel: lo que dijo el GP de Austin

Se puede criticar o no el hecho de que F1 Es cada vez más americano, pero austin jb dio sentimientos. La partitura al frente es la misma muchas otras veces, hemos visto talento lo anterior Verstappen. Desde la larguísima parada en boxes del mecánico de Red Bull en la vuelta 35 (algo poco habitual en la temporada), ahí estaba la salida súper de vuelta de los holandeses Con tan solo 1’40”, puede comenzar de nuevo primero LeclercEntonces empieza a incumplir hamiltonse pasó definitivamente a seis vueltas del final con una separado brutalidad. En resumen, Mad Max ahora está subiendo a la cima. 13 victorias In Season: Una más será suficiente para romper el récord de victorias en un año de F1, que ostenta Michael Schumacher (en 2004 con Ferrari) H Sebastián Vettel (Con Red Bull en 2013).

Red Bull, quinto título de Constructores dedicado a los Mates

Red Bull lo está disfrutando, al igual que el éxito de su quinto título de constructores. Y recordar al difunto de la mejor manera posible Dietrich Partidosque falleció el sábado a los 78 años y asumió sus derechos en 2005 Jaguar Para encontrar un equipo basado en Milton Keynes. Designación de un jefe de equipo. cristiano Horner, que ha sido duramente criticado en las últimas semanas por el tema del tope presupuestario y con los ojos brillantes al final de la carrera por el doble objetivo conseguido. cepa de costes máximos Aparte del amor y la lealtad hacia el establo. Al igual que una habilidad genial como Adrián Niueel director técnico que diseñó la máquina RB18al borde de la perfección: lo mejor en la derecha y también crecido en las curvas, desde Hungría en adelante inexpugnable Para todo el mundo.

Hamilton Mercedes, Austin también se desvanece. Dirígete a 2023

Si Red Bull se anima TexasTambién se debe felicitar a los otros pilotos en el podio. Lewis Hamilton Lo creyó, gracias a los neumáticos sólidos que impulsaron el ritmo de su automóvil. mercedes. Trató de disparar al límite después de superar a Vettel por el liderato en ese giro, mientras que Verstappen superó a Leclerc después de ganar. parada lenta en boxes Comenzó la búsqueda del primer lugar. Quería volver a ver uno reto de ensueño Entre los duelistas por el título de 2021, lo que lamentablemente no sucedió. Con seis vueltas menos, el inglés podría haber sumado la única victoria de la temporada en el que quizás fue el último circuito apto para las características de Mercedes. Es poco probable ver un coche. Stuttgart En el escalón más alto del podio en MéxicoY el Brasil o Abu Dhabi. El siete veces campeón del mundo espera con ansias 2023con la esperanza de conseguir un asiento en el punto álgido de la batalla con Red Bull y Ferrari.

Leclerc está excelente Tercero, Ferrari sufre un fuerte desgaste de neumáticos

entonces allí Carlos Leclerc Y el carlos Señales. El segundo se resfrió por una restricción sin sentido. Jorge contactoquien cometió un error pero preguntó Lo siento (Y hay que respetarlo porque siempre es cierto.) Lo primero que hacemos clic duodécimo Por penalización por cambio de motor de combustión interna y turboalimentado, es Tercero Después de una ovación de pie. La colocación, sin embargo, no se tomó con mucha alegría, porque el Mónaco estaba harto Ya no poder pelear también por decadencia–NeumáticosUno de los principales problemas de la temporada para el Ferrari F1-75. En Maranello, el próximo invierno, mattia Binotto No solo tendrás que pensar en la fiabilidad del motor. También es necesario resolver el problema del consumo. Neumáticos – que empeora con cualquier compuesto antes de Red Bull de Verstappen – y Esquí Partida. Baste repasar las fotos que muestran cómo estuvo el bróker de Charles y Max en el Park Fermi, después del GP de Japón. Suficiente para revisar el milésimo desliz cuando se apagó el semáforo, que también le costó a Cavallino el primer lugar el domingo, como le sucedió a Bakú está en Singapur.

Tendencia de carreras Fia, de nuevo no estamos ahí…

Se ha dicho y repetido sobre la FIA: Cambios direcciónPero los resultados son siempre contradictorio. La unión se profundiza reorganizado Y el moderno. Después de disculparse por poder manejar la situación de la grúa de manera diferente Japóncastigo un Pedro coqueto Sobre el respeto incorrecto de la distancia de seguridad por detrás auto seguro No tiene nada de qué avergonzarse. Los franceses vencieron a los famosos 10 longitudes de coche Como hizo Sergio Pérez en Singapur, pero si el mexicano se sale con la suya cinco Segundos, tras una espera de tres horas, tardó menos de 30 minutos en asignar un penalti al francés que salía de AlphaTauri. Red Bull mexicano tuvo que responder por dos anillos idénticos en la misma carrera en Marina Bay, siendo uno de los dos amonestado y en el otro cinco segundos (y así no costarle la victoria a Leclerc). Las reglas de la Federación Internacional se aplican por norma o solo por simpatía? Si Gasly había cumplido con su deber, también era cierto que ahora tendría que tener cuidado. Eso es porque después de ganar tres puntos más en Japón (por velocidad con gatos en la pista), ahora está en una altura nueve en súper licencia. Esto significa que con tres puntos más, la carrera comenzará descalificación.

Alonso Vettel, aplausos

La última mención, finalmente, solo podía ir para los ‘mayores’ de la F1, Fernando alonso Y el Sebastián Vettel. El asturiano partía 14º por un cambio de motor, pero escaló al 9º tras 10 vueltas y finalmente cerró dos posiciones adelante, a pesar del vuelo con la nariz en el cielo por el contacto. bayoneta pasear deambular (Mal cambio de rumbo en el pasado, y futuro socio de Alonso el año que viene en aston Martín). Pero Alonso es luego castigado con 30 segundos Después de una denuncia molestiaLo que lo devuelve al puesto 15 por conducir en condiciones inseguras, dado que el espejo después de la colisión, vibración fuertemente. Por otro lado, el alemán Aston Martin ocupó el octavo lugar y fue elegido “Piloto del día”. Guia brillante, rematado con puntos a pesar del problema con la plataforma de parada, y esta “experimentado” con buenas peleas con el Haas de Kevin Magnussen Algunas curvas del final. Al final, el expiloto de Ferrari, que siempre suma puntos en tres carreras y quiere poner fin a su prometedora carrera en la F1, ganó de la mejor manera posible.