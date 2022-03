Perugia, 30 de marzo de 2022

UEFA Champions League, ida de semifinales: Ser Sicoma – Trentino Itas 2-3

El partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2022 terminó en Bala Barton. Este es el resultado:

Sir Sicoma Monini Perugia – Trentino Itas 2-3

(23-25, 25-19, 23-25, 30-28, 12-15)

Sir Sicoma Monini: Anderson 15, Mengozzi 5, Rychlicki 25, Leon 29, Solé 10, Giannelli 3, Colaci (L); Colaci, Plotnytskyi 1, Ricci 1. Ne Dardzans, Travica, Ter Horst, Piccinelli, Russo. Pastor Nikola Gerbic.

Etas de Trentino: Michieletto 26, Lisinac 12, Pinali 7, Kaziyski 25, Podrascanin 7, Sbertoli 2, Zenger (L); Diher 1, Lavia 4, Cavuto 1. En Albergati, Spiruto, de Angelis. Pastores Angelo Lorenzetti.

el revisor: Fernandez Fuentes de Barcelona (España) y Boecher de Padua.

duración fija: 32′, 28′, 34′, 35′, 17′; Dos horas y 26 minutos.

Nota: 2340 espectadores. Sir Sicoma Munini: 11 piezas, 9 yardas, 20 faltas en el saque, 6 faltas en acción, 50% en ataque, 47% (25%) en recepción. Trentino Itas: 10 tapones, 6 aces, 19 faltas en el saque, 5 faltas en acción, 49 % en ataque, 41 % (15 %) en recepción. El mejor jugador de Michelito.

Informe del partido. El Trentino Etas elegido por Angelo Lorenzetti para esta importante fecha no es ni un ápice del visto cuatro días antes en el BLM Group Arena ante el Piacenza en el Partido 1 de los cuartos de final del Play Off: Spartoli en dirección, Pinali en contra, Kaziyski y Michieletto en 4° lugar, Lisinac y Podrascanin en el medio, Zenger queda libre. Sir Sicoma Moneni, responde Perugia con regate de Giannelli, revés de Reichlicki, jugadores de Leon y Anderson, central de Minguzzi y Soleil, y Kollasi libre. El inicio fue muy equilibrado, con Trento aguantando muy bien el campo hasta el 10-10, tras liderar también 6-4 gracias a un ace de Biennale y Kaczyski. Los dos muros de Lyon ubicados en Kaczyskie empujan a la población local por tres (10-13); El tiempo muerto de Lorenzetti es providencial, porque Michelito y Lesignac se encargan del segundo tiempo para empatar el empate (14-14). Un ace de Alessandro y un punto reconstruido de Lavia, que acaba de entrar, garantizan la nueva ventaja a los invitados (20-18), luego el propio Daniele amplía la diferencia (22-19). El final parcial ve a los Block Devils recuperarse con dos ases de Rychlicki (22-22); Los amarillos y azules no se dan por vencidos y encuentran digna la idea de la primera victoria del bloque de Podrascanin sobre Anderson por 25-23.

Perugia intenta devolver el golpe en los primeros compases del segundo set (7-8), utilizando al propio Anderson en ataque, pero Trentino Itas aguanta hasta el 10-10, antes de sucumbir ante los golpes de Richelke que empieza a marcar de nuevo la diferencia en sirve tanto como en ataque (12-15 y 15-20). El equipo de Lorenzetti sufre pero no desconecta y sigue luchando de todos modos (17-21), pero finalmente pierde más contacto (19-25), también porque el Lyon empieza a poner el balón en el suelo con más frecuencia.

Gialloblù retomó su ímpetu en el tercer tiempo (6-3) gracias a un excelente giro de Kaczyski, pero Umbrian se recupera rápidamente y pone la flecha en el 9-10, momento en el que Lorenzetti interrumpió el partido. En la reanudación, Sir Sicoma Monini aceleró nuevamente (13-15) con Richelke, pero esta vez no fue el punto de partida decisivo porque Trento está de vuelta en 17-17 y luego corre hacia adelante con Micheletto (19-18). Grbic también pide tiempo muerto, y su equipo reacciona bien, aprovechando un error de Kaziyski (19-21), pero luego iguala en el primer set por 25-23 gracias a una agudeza asombrosa de Michieletto que construye puntos de paridad con una pared. y luego ataca en tubo y bloquea al Lyon por 25-23 lleva a los invitados al 2-1 en cuenta parcial.

En la ola de entusiasmo por el punto exterior ya obtenido, Trentino Itas también comenzó a disparar en el cuarto set (5-2), pero Sir Sicoma Monini no se rinde y comienza a explotar todo el físico del Lyon primero hasta el marcador en diez y luego ponga la flecha en 12-13 Contrabajo de Cubano. Los Yellow Blues no se dejan asustar y con Lisinac y Kaziyski se meten de inmediato en el juego (15-15), poniendo la flecha arriba (21-19) pero tampoco logran sacar la menor ventaja porque los anfitriones están maximiza contra la pared y se va 23-24. Perugia deberá esperar al sexto balón para incidir el 2-2 (del 24-24 al 28-30) en una competición que se ha vuelto más emocionante. Leon es quien manda el reto para romper el empate con un cabezazo sobre Kaczyski.

El quinto grupo ve a los invitados pagar mejor los bloques (3-3 a 7-5) y luego extender hasta +3 (12-9) con un bloque Podrascanin; Es el punto de partida crucial, porque Sir Sekoma ya no puede acercarse a él. El último punto llega con un error en el servicio de Plotnytskiy (15-12).

Trentino Volley Srl

oficina de prensa