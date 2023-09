Las palabras de Mourinho tras el partido Génova-Roma

Esta es quizás una de las peores actuaciones de su administración. Hoy nada salió bien, empezando por el comportamiento, especialmente en la primera mitad. ¿esto es correcto?

“Pido disculpas al estudio (de DAZN, editor), pero no quiero hablar demasiado. Al final del partido no hablé con los jugadores, solo los saludé. Y cuando no Hablando con los jugadores, no me siento cómodo analizando en profundidad el partido, respondiendo a las preguntas que me podían hacer desde el estudio.

Empezamos mal, tienes razón. El gol del inicio fue malo, al igual que el gol del Verona en los primeros minutos. Tuvimos una reacción, empatamos y luego se lesionó Diego (Llorente, editor). Tras la lesión de Diego, la estructura del equipo empezó a cambiar, empeorando.

Con el marcador 2-1, con Mancini amonestado y con el perfil de este árbitro, pensamos que era oportuno sustituir a Gianluca. Entonces la estructura del equipo volvió a cambiar y mejoramos no por el tema de la estructura, sino por las ganas de cambiar. Cuando llegó el gol en fuera de juego (de Lukaku, editor), sentí que el empate podría haber llegado: estaban bajos, teníamos el balón y el control, aunque fuera un dominó sin calidad, sin grandes ocasiones.

Cerraron el campo y teníamos a todos, Belotti y Azmoun, jugando dentro del área y no fuera. Después de eso, el marcador fue 3-1, el partido terminó y el cuarto gol quedó fuera de contexto en este tipo de partidos. “A veces ocurre un completo desastre cuando se marcan el quinto o sexto gol”.

Su portería ha encajado 12 goles desde el inicio de la temporada ¿Se han derrumbado los principios de la temporada pasada en materia de solidez defensiva?

“Es cierto, sin lugar a dudas. No quiero decir demasiadas cosas. La gente habla o habla de los errores de Ibáñez con el balón, que de vez en cuando dirigen algunas situaciones en algunos partidos especiales. Pero la verdad es que Ibáñez dio Tenemos una solidez increíble a nivel defensivo. Puedes ver cuántos partidos hemos ganado sin Chris Smalling.

Cuando nos faltan jugadores, nos falta solidez. Sin embargo, decir que esta solidez perdida depende sólo de que falte tal o cual jugador ni siquiera es cierto, porque esa solidez es también resultado del espíritu de equipo y también resultado del importante trabajo en equipo con el balón perdido, cuando el bloque se redujo.

Y es cierto, hemos perdido un poco de eso (solidez defensiva, editor): cada disparo a portería es un gol. No me refiero a Roy sino a la situación en este momento. De momento la cosa va así: en el primer disparo hay gol, en el segundo marca Retegui, luego defienden, defienden, defienden, luego meten el tercer gol de tiro de esquina. En todos los partidos pasa lo mismo. Torino anotó con un cabezazo de Zapata en el primer minuto y ya se acabó. “Este es el momento: lo siento en el banquillo y los jugadores definitivamente lo sienten en el campo”.

¿Cuánto tiempo no podrá mirar el ranking mundial? Porque hoy es realmente malo y es el peor comienzo en la historia de la Roma en la era de los tres puntos.

“También es el peor comienzo de mi carrera, pero creo que fue la primera vez en la historia de la Roma que jugamos dos finales europeas seguidas”.

Hubo lesión de Llorente: La cosa empieza a subir ¿Tiene que ver con la preparación o con la continuidad de los partidos que juegan los mismos jugadores?

“¿También le hiciste la misma pregunta a Gilardino o solo se la diriges a los que perdieron el partido?”

No, también hice eso con Gilardino…

“El resultado es este: jugaron 48 horas antes que nosotros y perdieron a dos jugadores. Ayer, si no me equivoco, quedaron fuera 5 jugadores por lesiones musculares. Diego tiene antecedentes médicos, no es un jugador completamente sano, Es uno de los que no sufre “problemas, a menudo sufre lesiones musculares. Ha jugado tres partidos seguidos, lo cual no es una gran sorpresa para mí”.

¿Tiene este grupo la fuerza para salir de esta situación?

“Es el grupo que tenemos, y con este grupo tenemos que salir. No hay otra historia, no hay mercado, nadie viene, nadie se va, es el equipo que tenemos con sus cualidades y sus problemas. Tenemos que movernos”. adelante, no hay tiempo para llorar.

Puedes llorar internamente porque te duele el corazón, y además porque mi relación con Roman me afecta más, porque no es un tema personal sino también un tema público que me hace sentir así. Pero mañana trabajaremos allí y el próximo partido será de 3 puntos, no de 6 u 8. Pero será un partido muy importante para nosotros”.