“Todavía tengo hambre de títulos y el Inter tiene la misma ambición que yo. No soy un genio como Messi, pero…”

Benjamín Pavard, El nuevo defensa del Inter hizo toda su confesión a DAZN. El exjugador del Bayern Múnich es el nuevo protagonista del formato “1 VS 1”, como dice para debutar en el fútbol italiano: “Lo sigo desde hace mucho tiempo y tengo muchos amigos que juegan en Italia. “Para mí es un torneo fuerte”. Tácticamente, siento que puedo aprender muchas cosas aquí. Estoy orgulloso de formar parte de este gran club que es el Inter. “Juego al fútbol para ganar trofeos y al final de mi carrera estaré orgulloso de mí mismo cuando mire todos los trofeos que ganaré. Espero que sean muchos, porque soy una persona que tiene hambre de ganar trofeos. “También me gustaría ganar muchos títulos con el Inter, celebrar el título de la Serie A al final de la temporada y poner una segunda estrella en mi camiseta”.

Sobre la elección de aterrizar en Italia.

“Había pasado siete años en Alemania y sentí que era hora de un nuevo desafío. Apareció el Inter, un club con una gran historia escrita por leyendas como Javier Zanetti, que todavía hoy trabaja en el club y para quien trabajo”. “Tengo mucho respeto. Para mí estaba claro, el Inter se presentó con la misma ambición que yo, que es ganar tantos trofeos como sea posible. Esperamos poder celebrar tantas victorias como sea posible al final del campeonato. estación.” Con nuestros increíbles fans”.

Y sobre su papel en el campo.

“Mi posición favorita es la de central entre tres defensas y ahí es donde me siento cómodo. ¿En el lado derecho? Todo el mundo sabe que puedo jugar allí, pero no es ahí donde me siento cómodo. Estoy en el Inter para poder hacer eso. “. “Expresarme en el rol que prefiero, donde puedo ofrecer mi experiencia.”

Ganar el Mundial de Rusia.

Y añadió: “Cuando sientes estos sentimientos, cuando ganas la mejor y más importante copa de la historia, todavía quieres vivir alegrías similares con los aficionados”.

Vienes de la región Nord Pas-de-Calais donde se rodó Down in the North, ¿qué significa eso para ti?

“Soy de Chatti (término coloquial con el que se presenta a la gente de la región, a veces con un acento despectivo, ed.), no tengo acento como otros pero estoy orgulloso de ser de Nord Pas-de -Calais. Tivo, todos los clubes de la región, tengo amigos que juegan en equipos amateurs. “Estoy orgulloso de ser norteño. Para mí, eso significa familia, amigos y el antiguo club. Para mí, verlos de nuevo es importante.”Muy importante. Cuando me fui, dejé un lugar donde tenía amigos y familiares; Si tenía algún problema llamaba a mis padres y venían corriendo, estaba a menos de 100 kilómetros. Pero decidí irme para crecer como persona y como futbolista. Llegué al Stuttgart, un club excelente donde todavía tengo una relación fuerte con la gente que trabaja allí. No fue fácil muchas veces, salí joven, pero esta experiencia me hizo crecer. Mis padres también vienen a menudo a verme al campo aquí en Milán, es muy importante para mí, salí joven, estaba en la escuela secundaria en casa de una familia que me acogió. Además siendo hijo único, no fue fácil. “Pero quiero agradecerles por todo lo que hicieron por mí. Si estoy aquí hoy, el mérito es de ellos”.

Una vez dijiste: “No tengo el talento de Messi, pero soy fuerte mentalmente”. El aspecto mental es fundamental para un futbolista.

“Sí claro, para un futbolista de primer nivel es así. No soy un genio del fútbol como Messi pero soy un chico que siempre trabaja. Nadie me dio nada, todo lo que tenía lo gané con mi trabajo. Incluso en los momentos difíciles nunca me rendí. “Se lo debo a mi padre que tenía una gran fortaleza mental. Para mí es importante tenerla en los momentos buenos y en los menos buenos. Es la clave para tener una gran carrera”.

Sobre su maravilloso gol contra Argentina en Rusia 2018.

Y añadió: “Un momento único para mí, para el equipo y para toda Francia. Un momento que quedará grabado en la memoria de los franceses y en mi mente porque fue un gol maravilloso en un partido importante. Pero por otro lado , Yo no hago eso.” “No lo escondo, sigo mirando hacia adelante. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y prefiero pensar en el presente y el futuro”.

¿Qué partido te gustaría cancelar?

“Es complicado… Yo diría que la derrota contra el Manchester City en la última Liga de Campeones”.

El estadio más hermoso.

“El del Inter, San Siro”.

Fetichismo infantil.

“Sergio Ramos, me gusta su estilo de juego y su determinación. Para mí es un ejemplo”.

El mayor sacrificio para llegar a ser futbolista del máximo nivel.

“No es un sacrificio, ser futbolista de alto nivel es un privilegio y da felicidad a la gente que viene al estadio. Es cierto, a veces nos perdemos cumpleaños, Navidad, Nochevieja con familiares o amigos. Es complicado pero no hacemos eso.” “No nos quejamos porque estamos haciendo el trabajo más bonito del mundo”.

El delantero más difícil de detectar.

“Tengo que pensarlo… Me gustaría hablarles de Eden Hazard”.

Plato favorito.

“Fritos de los nórdicos y Bélgica”.

¿Qué compañero escucha peor música?

“Marcus Thuram… escucha de todo, pero no es lo mejor. Lo que escucho no está mal: 80 y 90, rap y reggaetón”.

