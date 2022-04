“El equipo está cansado. Pido disculpas por el asiento de Salernitana, no escondo la verdad como otros clubes y otros policías. Nadie está esperando afuera para golpearse la cara”.

Vocegiallorossa.it

© Foto www.imagephotoagency.it

en el post juego Roma Salerno cable José Mourinho.

José Mourinho a DAZN

¿el partido?

“Vi un equipo cansado, no es fácil jugar el jueves y luego el domingo. Seguro que Gasperini tiene las mismas sensaciones que yo, sobre todo si juegas fuera el jueves. Cambiamos el juego con gente nueva, hice algunos cambios que le dieron la Al equipo le dio más energía, le dio a Salernitana Es todo con mucho honor y ganas, pero para ellos también es difícil mantener esta intensidad defensiva durante los 90 minutos, creo que lo merecemos porque aunque no jugamos bien, queríamos ganar el juego hasta el final. Fue una carrera difícil para nosotros, luego diré dos cosas sobre lo que sucedió al final. Digo que tienen razón, me disculpo por algunas de las palabras no tan buenas que salieron”.

¿Cuál es el significado de tener un campo de juego tan completo?

“Nuestros jugadores necesitan sentirse más responsables de cara a nuestra afición, es genial. No jugamos para ganar el Scudetto, es realmente increíble saber que el jueves el estadio todavía va a estar lleno con un partido decisivo. He estado hablando en mi contra, digo que también me encanta. Realmente apoyar a los fanáticos de Salernitana, muchos vinieron y lo apoyaron de una manera tan maravillosa, vi el amor y la pasión”.

¿La liga de la conferencia es un objetivo? ¿Preferirías hacer algunos cambios adicionales?

“Los entrenadores pensamos mucho, pero no es fácil tomar una decisión. Siempre está la otra cara de la moneda, si cambias demasiado y luego sale mal, nos equivocamos. Piensas mucho y luego decides”. , entonces debo decir que los cinco cambios ayudan mucho. Yo feliz Pérez, es un gran tipo que trabaja mucho. En cuanto al sistema táctico, no logra jugar mucho y hacer alarde de sus cualidades, lo puse en un posición de súper ataque y este gol le da otra historia al juego”.

¿Zaniolo?

“Lo siento por él porque lo hizo bien, tuvo la oportunidad de hacer dos goles grandes, Seppi hizo una gran parada y luego en otra circunstancia parecía un gol. Después de que tuvo un problema con la selección, hoy jugó 45 minutos donde mostró fuerza y ​​ganas. Veritot dio una actuación. Bueno también después de dos semanas sin entrenar en casa, Cristianti siempre corría 12-13 km y estaba cansado, Veritot le dio una buena dinámica al equipo. Hoy es una victoria para el banco.”

¿No crees en la Champions League?

“No, la Juventus es demasiado fuerte para perder los puntos que tenemos. Es un gran torneo para los lugares en Europa, Lazio ganó dos juegos seguidos por suerte y decisiones arbitrales, y es una gran victoria para la Fiorentina hoy. Hay un campeonato entre los cuatro primeros y los del quinto al octavo”.

José Mourinho en la rueda de prensa (por el corresponsal de Olimpico, Gabriel Ciucio)

¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos?

“Me encantaba ganar, me encantaba la fortaleza mental, me encantaba la disponibilidad emocional de los jugadores en el banquillo. Los cinco suplentes le dieron algo importante al equipo, cada uno le dio diversidad táctica, otros le dieron fuerza al partido, que necesitábamos”. es una victoria con caracter, para un equipo que estaba cansado, tenia que jugar afuera y viajar, tiene fatiga y cansancio extra.Es una victoria para los jugadores desde el banquillo, estoy muy contento porque ayudaron al equipo ganar el partido.”

¿Qué pasó con el asiento Salernitana?

“El señor del banquillo tiene una palabra que interpretaron… Lo digo sin problema, no escondo la verdad como hace alguien, como algún club, algún país, algún policía. Iba a segunda división”. le dijo un hombre en el banquillo a Salernitana que se iba a la Serie B, y fui a disculparme con el chico que hablaba.Es gente civilizada, lo que pasa dentro del estadio termina dentro del estadio, en 45 minutos no habrá nadie esperando a alguien más y golpeándolo en la cara”.

Habla del cansancio. Después de este partido, ¿esta victoria da algo moral o quita algo físico?

“El jueves les dije a los jugadores que para crear un ambiente positivo para el partido de vuelta, era importante ganar. También era importante ganar porque necesitábamos puntos, pero para crear un ambiente positivo era importante ganar. De la mejor manera para ganar. Combatir el cansancio es ganar., te da estatus Sentimiento positivo. Felicidades a Salernitana que hizo un partido muy bien organizado, obviamente lo siento por ellos, por la afición maravillosa. Si su destino es la segunda división, yo Espero que puedan volver pronto”.

Sabatini habló en el banquillo de la Roma.

“No me gusta hablar de otras personas, con todo respeto al señor Sabatini”.

¿Por qué elegiste a Félix?

“Pellegrini se quedó fuera, pensé que si no tenía un jugador para crear, necesitaba alguien que atacara en profundidad, lo que era difícil para sus oponentes. Todavía no es un jugador con mucha capacidad de decisión, bien y con calma”. de cara a la portería”, pero si te acuerdas del tiro de penalti que metió que no fue un gran penalti, nos da mucho. No es bonito a nivel técnico, pero cuando entra es nuevo, lo tiene funcionando, tiene dinámica. Cuando se enfrenta a oponentes cansados, crea dificultades. Feliz Carles Pérez, bien hecho y con la boca cerrada, con humildad y mucha personalidad. A veces no juega todo lo que se merece, otras veces el sistema táctico le impide conseguir una posición adecuada. Hoy jugamos todo lo posible, en esta situación encontramos espacios para marcar”.

Jose Mourinho para los canales oficiales del club

¿el partido?

“Creo que fue muy difícil, estábamos cansados ​​y lo mismo puede decir el entrenador de Gasperini, el Atalanta. Cuando juegas el jueves y luego el domingo es duro, no es fácil porque cambias y te arriesgas. Los suplentes fueron geniales, Zaniolo dio un “Nuevo sistema táctico al equipo. Calidad de Shumorodov, Zalosky y Pérez, al igual que Veritut al dividir el partido. El equipo mostró carácter”.

El espíritu de Roma no cambia.

“Con esta afición sería vergonzoso no tener carácter. No jugamos a ganar el Scudetto, queremos conseguir otro objetivo. El jueves volverán a estar todos y tenemos mucha necesidad de jugar 12”.