Real Madrid y Ancelotti: “Estoy feliz de contar con Benzema”

silbatos para la historia

–

Y hablando de las grandes estrellas que lo están pasando mal, estas son las bonitas palabras que dedicó Casemiro en defensa de Gareth Bale, que el sábado volvió a jugar en el Bernabéu después de más de dos años y fue recibido con una multitudinaria oleada de abucheos: “Gareth Bale pitó y quiso pitar la historia del Real Madrid -dijo El brasileño-. No es bueno y no me cae bien. Porque aquí estamos todos en el mismo barco, jugamos todos juntos, y sobre todo porque Bale fue un jugador histórico para este club, marcó muchos goles y estuvo en muchas finales importantes. Cada uno en el fútbol tiene sus propias ideas, pero no me gustó que los abuchearan, necesitamos apoyo, tenemos que permanecer unidos, todos”.