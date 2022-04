“Formaciones incorrectas, De Laurentiis está frustrado”.

Hay un gran descontento en el ambiente. Nápoles Después de una mala derrota ante fiorentina. Muchos creen que este paso en falso puede representar una Adiós campeonato de lucha Y también Spalletti No descartó cierto pesimismo al final del partido, calificando como posibilidad la derrota ante Viola. árbitro del campeonato.

Entonces, el entrenador toscano nuevamente se encuentra en el centro de las críticas no solo por sus elecciones de formación, sino también por la forma en que comentó la derrota, para algunos quizás un poco. mucho.

Foto: Getty Images – Luciano Spalletti

Corbo: “Spalletti no puede cargar al equipo, prefiero a Dionysi y al italiano”

mientras transmite 3 vecestransmitido en TeleAreportero de República antonio corboquien no se escatimó en criticar públicamente a Spalletti sobre estos dos puntos de vista.

A continuación se muestra lo que hemos informado Consejo editorial:

“¿Derrota total? ¡Las formaciones incorrectas serán aún peores! De sus declaraciones parecía que el Milán ganó 8-0 en Turín, Utiliza muchas imágenes redundantes Como el Vesubio por dentro. Pensó en no malinterpretar las formaciones. O no. Spalletti estuvo ayer insoportable, otro entrenador nos hubiera dicho que no nos rindiéramos y lucháramos hasta el final”.

“Ayer en su entrenamiento hubo uno contradicción Emocionante: Hizo un centro del campo con los golpes, pero luego aprovechó mucho los balones largos. ¿La discapacidad de Maradona? no puede ser explicado. Lo cierto es que el Napoli está entrando en el campo de escape, y parece estar más centrado fuera de casa. para mí Spalletti no sabe como descargarlosprefiero entrenadores de verdad que sepan cargar el equipo en una semana como Dionisio Y italiano“.

“Tengo razones para creer que De Laurentiis permaneció muy frustrado. Me encanta el fútbol y sin decirlo Quiere ganar el Scudetto Para escribir su nombre en la historia al lado Verlino. Creo que estaba decepcionado porque siempre ve los mismos errores. El árbitro en su conjunto es positivo, pero no está satisfecho con el partido contra él fiorentinaFue una noche triste”.