Bremer, Di María, Velhovich y Kiza

Bremer, Di María y seguramente Vlahovic se volverán a encontrar ante el Inter. Con azul listo para meter mas minutos en las piernas

Quinta derrota en cinco partidos de Champions esta temporada enviada juventus En la Europa League, pero para los bianconeri hay que sacar lo bueno Visto contra el Paris Saint-Germain. La red de la bombilla mental se mantuvo durante los 90 minutos a pesar de un rival superior y la entrada en el grupo ya evidente desde la mitad de la segunda parte, las mejores notas felices dado el gran partido del domingo contra el Inter responde a Asma. Nicolás Fagioli especialmente Federico Chiesa.

Póquer para feliz – El exterior azul se ha caído oficialmente de un 297 días De una lesión de Rabat en enero con un abundante cuarto de hora al final del partido, las manos de la afición se desgarraban en aplausos. Su regreso fue muy esperado y la iglesia no decepcionó Las expectativas ajustaron las ganas de “comer hierba” y el acelerón que le venía faltando a la Juve en los últimos meses. Ante el Inter podrá meter más minutos en las piernas, quizás media hora en la que también puede ser decisivo. Pero Allegri, como siempre en estos casos, está en línea con la delantera y más que nada espera que esté entre los tres primeros: otros peones básicos: Bremer, Di María y Welhovic. Los dos primeros regresan de lesiones pero deben considerarse ya reclutas, el tercero lleva unos días luchando con un inconveniente que ahora deberá superar al final de la semana: conociendo las grandes ganas del delantero, parece difícil pensar en él. no. Verlo en el campo contra los nerazzurri.

Frijoles, no sustituto – sin que Pogba, Paredes y Mc Kinney En el mediocampo aún existiría la emergencia, pero al menos Allegri pudo ver con sus propios ojos que contaba con dos suplentes que darían garantías. merecimiento, eso sí, que ya acumula 16 partidos de temporada y ayer fue esporádicamente un poco más también por la insólita posición del enlace entre el medio y el ataque; y entonces Frijol Que, por otro lado, ha encontrado hasta ahora mucho menos espacio pero ha mostrado una excelente actuación contra el Paris Saint-Germain junto con Locatelli Nuevamente a buenos niveles. Parece difícil que el excremoñés no encuentre espacio ante el Inter, incluso considerando las ausencias del departamento: en palabras de Allegri tras Lecce, se vislumbran las ganas de “construirlo” como mediapunta frente a una defensa mientras que ahora está acostumbrado a jugar algunos metros por delante. Pero el material no cambia, alguien como Fagioli ahora no se puede descartar.