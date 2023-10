quien sabe si Comité Olimpico Internacionaldespués del pendejo encendido Pista de bobsleigh a cortinaSe arrepintió de habernos asignado Juegos de Invierno Subordinar 2026. Lo cierto es que ha decidido por el momento que ya no nos confiará más estas tareas. jóvenes Subordinar 2028: Italia quería albergar la versión junior, Milán Cortina Ella era la única candidata. pero el tiene Perdido Prácticamente solo: pero el premio cayó de momento Muestra impotencia De los organizadores italianos.

En la misma sesión Cio está en progreso en Bombayen India, donde la vergüenza mundial de la publicidad Centro deslizanteItalia también sufrió otra derrota, nada mala. ¿Qué pasa con él? Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno: Un evento juvenil dedicado a los niños. Entre 15 y 18 años, que organiza el Comité Olímpico Internacional desde hace unos diez años, similar a los Juegos Olímpicos para adultos. Casi todos los países participan, y muchos más mil De deportistas. Y así de la misma manera universidadesLos Juegos Mediterráneos y similares tienen costos organizativos significativos y muy poco atractivo.

No estoy contento con el incómodo vagón preparado para los Juegos Olímpicos de 2026 Lombardía Y Vénetoespecialmente la región que gobierna Atilio fuenteCon bendiciones conos a MálagaTuvieron una gran idea para hacerlo. hasta la aparición: La candidatura de Italia para los Juegos Junior de 2028, que se habrían celebrado Mismos sistemas Juegos para adultos. La mejor manera de Prolongando el legado olímpicoY guárdalo por otros dos años. Un comité (que en teoría debería liquidarse en 2027), atiende a sitios “perturbados” (en los juegos juveniles, por ejemplo, la pista de hielo en Basilea dei Biniel otro trabajo saldrá del archivo olímpico para mí Costos ExageradoPero él vendrá de todos modos ha sido reformado Sin límite y por lo tanto sería bueno para carreras junior con estándares más bajos). Y tal vez tomar algunos más Finanzas general: Ya se ha hablado de un presupuesto adicional 75 millones de euros. Incluso el Comité Olímpico Internacional habría estado feliz de encontrar uno. Lugar elegante Como Milano Cortina, a un evento que suele atraer a los locales Menos conocido (En el 2024 Se llevará a cabo en GangwonEn Corea del Sur había alternativas Braşov Y Ushuaia…). Sin otros competidores, parecía que los Juegos prácticamente habían terminado: el anuncio oficial debía llegar en los próximos días.

¿Qué paso después de eso? Que en las últimas semanas, cuando se publicó el orden del día de la sesión, para destinar los Juegos de la Juventud no habia rastro Como se esperaba:castigo“Del COI a Italia. En Lausana no aguantaron más Caos constante Milano-Cortina, la primera sobre un fallo instituciónLuego en el negocio de la empresa gubernamental. Semico. ahora el cereal Pista de bobsleigh Se ha omitido, como se reveló a principios de año. Finalizado No estoy seguro El único problema Subordinar archivo italiano. En 2028, entre otras cosas, también se celebrarían en el centro de deslizamiento de Cortina las carreras de bobsleigh, esqueleto y trineo, por lo que el anuncio abrió la puerta. El abismo También en este archivo. Por el momento no hay juegos juveniles. Hablaremos de ello nuevamente un año después, en la próxima sesión. que a París Para los Juegos Olímpicos de 2024. Suponiendo que no hagan nada en Milán Cortina otra persona.

